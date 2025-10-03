PODCAST CANLI YAYIN

Kazakistanlı kadını öldüren sürücüye hapis cezası verildi! Mahkeme para cezasına çevirdi

Kazakistanlı Aliya Kulmagambetova’yı çarparak öldüren sürücüye 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Yüzde 100 kusurlu bulunan Fatma E.’nin, hapis cezası 30 bin 400 liraya çevrilerek 10 taksitli ödenmesine hükmedildi.

Antalya'da 2 yıl önce Kazakistan'dan Alanya'ya tatil için gelen Aliya Kulmagambetova (38), gezmek için kaldığı otelden ayrıldı. Kara yolu üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Kulmagambetova'ya, Fatma E.'nin kullandığı otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralı Aliya Kulmagambetova, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Fatma E. ifadesinde Kulmagambetova'nın karşıya geçmeye çalıştığını, uyarmak için kornaya bastığını, kulağında kulaklık olduğu için duymadığını ve frene bastığını ancak aracın durmadığını söyledi. Fatma E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı

SÜRÜCÜ TAM KUSURLU
Kaza yerinde yapılan incelemede, Fatma E.'nin kullandığı araca ait 48 metre fren izi olduğu belirlendi. Bilirkişi raporunda, Kulmagambetova'nın kusursuz olduğu, sürücü Fatma E.'nin tam kusurlu olduğu belirtildi. 2 yıldır süren davanın görüldüğü Alanya 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi, geçen duruşmada karar verdi.

Mahkeme, Fatma E.'nin 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına, indirim yapılarak cezanın 2 yıl 1 aya düşürülmesine, cezanın 30 bin 400 lira adli para cezasına çevrilmesine, 10 taksitle ödenmesine hükmetti. Kulmagambetova'nın ailesi, verilen karara itiraz edeceklerini ifade etti.


Kaza yerinde yapılan incelemede, sürücünün kullandığı araca ait 48 metre fren izi olduğu belirlendi

Aliya Kulmagambetova'ya yaya geçidinde araba çarptı

