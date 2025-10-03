25 kişiye umut oldu!

Adana'da yaşayan biri engelli 5 çocuk sahibi Teslime Sakarya (50), 7 yıl önce serbest muhasebeci olan eşi Abdullah Sakarya'nın (52) mide kanseri nedeniyle çalışamaz hale gelince, Seyhan Baraj Gölü kıyısında yöresel tatlı olan bici bici satmaya başladı. Hem evi geçindiren hem de eşi ve çocuklarıyla ilgilenen Sakarya, bir süre sonra iş yerini büyütüp, engelli kızı Esma'nın da aralarında olduğu 25 kişiyi istihdam eder hale geldi.



'ERKEK İŞİ DEDİLER'

Teslime Sakarya, "Bu işin elbette çok zorlukları var. Bazen ay sonunda başa baş çıkıyorum ama çalışanlarımın maaşlarını ödeyebilmenin gururunu yaşıyorum. 'Bici bici erkek işi' dediler, ama ben yaptım ve şu an çok seviliyor. Daha önce hiç bilmediğim bir işi, işletmeciliği yaptım ve başardım. Engelli çocuğu büyütmek, iğneyle kuyu kazmaya benzer. Sağlıklı çocuk anneleri kazmayla, kürekle, makineyle ilerler. Ben kızımı o şekilde büyüttüm. Şimdi yanımda, buraya geliyor, ona maaş veriyorum" dedi



Teslime Sakarya ve çalışanları, 'Anam Babam Usulü Bici', 'Süslü Kız', 'I Love You Bici' gibi isimlerle tatlıyı renklendirdi. Müşteriler tatlıyı yemeden keyifleniyor.