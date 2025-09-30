ABD'de bulunan Dr. Furkan Dölek, CERN ve Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde görev yaptı. Ancak geçen ağustos ayında kayıplara karıştı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından gözaltına alındığı öğrenilen Dölek, bir ayı aşkın süredir gözaltında olduğu için Adana'da yaşayan ailesinin endişesi arttı. Kız kardeş Esra Dölek Coşkun, "Kardeşim yakalanalı bir ay oldu ama iddianame hâlâ hazırlanmadı. İnsanlığa yakışmayan bir alanda tutuluyor" dedi.
Kayıp bilim insanı için ABD'de adalet feryadı
ABD’de gözaltına alınan bilim insanı Dr. Furkan Dölek’ten bir aydır haber yok. Ailesi iddianamenin hazırlanmadığını ve Dölek’in insanlık dışı koşullarda tutulduğunu belirtti.
