İstanbul Esenler’de bir benzin istasyonunda çalışan 3 kişi, pos cihazı üzerinden ödemeleri iptal ederek işletmeyi 7 milyon 348 bin 968 lira zarara uğrattı. Tutuklanan şüpheliler hakkında 10’ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi:
Kasiyer ve pompacılardan 7 milyon 348 bin liralık pos oyunu
İstanbul Esenler'deki bir benzin istasyonunda kasiyer ve pompacı olarak çalışan 3 kişi, iddiaya göre pos cihazlarıyla yapılan ödemeden sonra kasadan nakit para aldı. Ardından kart sliplerini işletmeye ibraz ettikleri, sonrasında da muhasebeye haber vermeksizin yapılan alışverişi pos cihazıyla iptal ederek işletmeyi 7 milyon 348 bin 968 lira zarara uğrattı. Tutuklanan şüpheliler hakkında 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

