Dini değerlere hakaret eden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı

Sosyal medya mizah adı altına yayınlar yapan sözde komedyen Egemen Şimşek, peygamberlere yönelik küfürlü konuşmalar, yaptı hakaret etti. Dini değerlere hakaret eden şüpheli İstanbul'da yakalandıktan sonra tutuklandı.

İstanbul'da sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden şüpheli tutuklandı.

Sözde komedyen tutuklandı

PEYGAMBERLERE HAKARET

Sözde komedyen Egemen Şimşek (Ekran görüntüsü)Sözde komedyen Egemen Şimşek (Ekran görüntüsü)

EMNİYET KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesapları üzerinden dini değerlere hakaret edilmesine ilişkin çalışma yaptı.

Sözde komedyen Egemen Şimşek yakalandı. (DHA)Sözde komedyen Egemen Şimşek yakalandı. (DHA)

Kimliği tespit edilen şüpheli Egemen Şimşek (49) polislerce gözaltına aldı.

Sözde komedyen Egemen Şimşek (Ekran görüntüsü)Sözde komedyen Egemen Şimşek (Ekran görüntüsü)

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan tutuklandı.

