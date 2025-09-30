PODCAST
Dini değerlere hakaret eden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 16:58
Sosyal medya mizah adı altına yayınlar yapan sözde komedyen Egemen Şimşek, peygamberlere yönelik küfürlü konuşmalar, yaptı hakaret etti. Dini değerlere hakaret eden şüpheli İstanbul'da yakalandıktan sonra tutuklandı.
