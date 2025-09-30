PODCAST CANLI YAYIN

Ankara'da terör örgütü DHKP-C operasyonu! 6 şüpheli gözaltına alındı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DHKP-C silahlı terör örgütüyle irtibatlı olarak TAYAD içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturmada 6 zanlı gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI GÖZALTINA ALINDI!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada DHKP-C silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer alan ve örgütle irtibatlı TAYAD içinde faaliyet gösteren yasa dışı gösteri yürüyüşü eylemlerine destek veren 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

