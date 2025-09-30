Akran zorbalığı beyin kanamasına neden oldu

Son zamanlarda okullarda yaşanan akran zorbalığına Çanakkale'de bir yenisi eklendi. 14 yaşındaki M.D.Y., ayağına bastığı gerekçesiyle sınıf arkadaşı Y. C. tarafından feci şekilde dövüldü. Aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle bilinci kapanan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen talihsiz genç hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor. Gözaltına alınan Y.C. 'kasten öldürmeye teşebbüsten' tutuklandı. Baba Hasan Y., "Bu vicdansızlık. Oğlumu sabah okula gönderdim akşam ise acı haberini aldım. Bu zorbalık. Bunu oğluma yaşatan o çocuktan şikayetçiyiz" dedi.