Trump Gazze planını açıkladı! Başkan Erdoğan'dan sürece katkı vurgusu...

Trump, katil Netanyahu ile Beyaz Saray’da görüştü. BM’deki Gazze zirvesi’nde alınan kararları barış planı olarak açıkladı. Başta Başkan Erdoğan olmak üzere tüm liderlere teşekkür etti.

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki yüzyılın katliamını durdurmak için hazırlanan planı, tüm dünyaya açıkladı:

İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek.
Plan kabul edilirse, savaş hemen sona erecek.
İki tarafta tüm rehineleri geri verecek. Gazze'ye yardım girişi sağlanacak.
Kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak. Silahlarını teslim eden Hamas üyelerine af tanınacak. Trump, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na başkanlık yapacak.
Gazze, halkının yararına olacak şekilde yeniden inşa edilecek.
ABD, İsrail ile Filistinliler arasında barış içinde yaşama konusunda diyalog başlatacak


Başkan Erdoğan, "Tarafların kabul edeceği adil bir barışın tesis edilmesi için sürece katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.



