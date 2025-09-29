Nefret suçu işleyen CHP'li Tanju Özcan’a yurt dışı yasağı getirildi

Suriyeli sığınmacılara yönelik su zammı ve nikâh ücreti gibi uygulamaları nedeniyle "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla yargılanan Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan hakkında, adli kontrol kapsamında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında adli kontrol kapsamında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Özcan, daha önce kesinleşen takipsizlik kararlarına rağmen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya paylaşımının ardından kendisiyle ilgili yeniden soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Özcan'a adli kontrol tedbiri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi. Duruşma, 7 Ekim 2025'e ertelendi.