YPG hem mutabakata uymuyor hem sabır taşını zorluyor! Elebaşı İlham Ahmed'in ağzındaki bakla... "Abdi Savunma Bakanı olsun"

Başkan Erdoğan'ın Beyaz Saray çıkarması, Trump'ın "Erdoğan'ın Suriye konusunda söyleyecek çok şeyi var" sözleri ve Barrack'ın "Birleşik Suriye" vurgusu Kamışlı'daki şark kurnazlarının tezgahını dağıttı. "Adem-i merkeziyetçilik" adı altında "özerklik" hayalleri kuran YPG ise yine ayak diredi! Elebaşı İlham Ahmed, aylardır uygulamadığı 10 Mart mutabakatını hatırladı. Özerklik ve iki ayrı parlamentolu Meclis talep etti. Ahmed entegrasyon planı için yılların teröristi Abdi'nin Genelkurmay Başkanı veya Savunma Bakanı olmasını istedi. YPG'nin 100 bin kişilik terör kadrosuna sahip olduğunu öne sürdü.

YPG - PYD Suriye'de bölgesel barış için tehdit olmayı sürdürüyor. Türkiye ve Suriye makamları "Tek devlet, tek ordu" ilkesini benimsiyor, YPG ise "adem-i merkeziyetçilik" adı altında özerklik talep ediyor.

YPG eksenli sorun giderek büyürken 10 Mart'ta imzalanan mutabakatın yükümlülükleri yerine getirilmedi. Ferhat Abdi Şahin ve YPG'li diğer elebaşları çeşitli şark kurnazlıklarıyla Şam'a entegre olmaktan kaçtı.

İsrail'in bölgeyi terörize eden adımları da YPG'yi cesaretlendiren bir diğer unsur.

ABD Başkanı Trump: Erdoğan'ın Suriye konusunda söyleyecek çok şeyi varABD Başkanı Trump: Erdoğan'ın Suriye konusunda söyleyecek çok şeyi var



TRUMP: ERDOĞAN'IN SURİYE KONUSUNDA SÖYLEYECEK ÇOK ŞEYİ VAR

Tüm bu yaşananların gölgesinde Başkan Erdoğan, ABD'de Trump'la aralarında Suriye'nin de bulunduğu önemli konu başlıklarını görüştü. Trump "Suriye'deki zaferin sorumlusu Erdoğan'dı. Bu, Türkiye için bir zaferdi. Erdoğan'ın Suriye konusunda söyleyecek çok şeyi var" açıklamasında bulundu.

Barrack ʺBirleşik Suriyeʺ dediBarrack ʺBirleşik Suriyeʺ dedi

BARRACK SÖYLEM DEĞİŞTİRDİ

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da bir kez daha söylemlerinin yönünü "Birleşik Suriye'ye" çevirdi. Barrack, "Parçalanmış federalizmlerin hiçbiri hiçbir yerde işe yaramadı" dedi. Suriye için en uygun yapının merkezi ve kapsayıcı bir devlet olduğunu vurguladı.

Erdoğan-Trump zirvesi sonrası "Adem-i merkeziyetçilik" hayalleri bir kez daha suya düşen YPG ise ayak diremeyi sürdürüyor.

YPG elebaşları Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed (Takvim.com.tr)YPG elebaşları Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed (Takvim.com.tr)


YİNE ÖZERKLİK İSTEDİ, İKİ AYRI MECLİS TALEP ETTİ

YPG'nin sözde Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed, Suriye'de "ademi merkeziyetçi bir sisteme ihtiyaç duyuluyor" deyip yine özerklik istedi. Biri halkı, diğeri illeri temsil eden iki meclisli bir parlamento talep etti.

"ABDİ SAVUNMA BAKANI OLSUN"

Ahmed, imzalandığı günden bu yana uymadıkları 10 Mart Mutabakatı için ise ağzındaki baklayı çıkardı. YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in entegrasyon planı çerçevesinde Genelkurmay Başkanı veya Savunma Bakanı olmasını istedi.

İlham Ahmed YPG'nin 100 bin kişilik terör kadrosuna sahip olduğunu öne sürdü (Takvim.com.tr)İlham Ahmed YPG'nin 100 bin kişilik terör kadrosuna sahip olduğunu öne sürdü (Takvim.com.tr)

KAÇ YPG'Lİ VAR?

İlham Ahmed sözlerinin devamında YPG-SDG ve ona bağlı 12-13 bin YPJ'li ile birlikte toplam 100.000 kişilik terörist kadrosuna sahip olduklarını iddia etti.

Ankara kılıç biliyor! Milli Savunma Bakanlığından YPG-SDG uyarısı: Bölgesel barış için tehdit | Tek Devlet, Tek Ordu vurgusuAnkara kılıç biliyor! Milli Savunma Bakanlığından YPG-SDG uyarısı: Bölgesel barış için tehdit | Tek Devlet, Tek Ordu vurgusu
Erdoğan-Trump zirvesi öncesi PKKda Suriye korkusu! Barrack yine çamura yattı... YPG sorununa çözüm senaryolarıErdoğan-Trump zirvesi öncesi PKKda Suriye korkusu! Barrack yine çamura yattı... YPG sorununa çözüm senaryoları

