YPG hem mutabakata uymuyor hem sabır taşını zorluyor! Elebaşı İlham Ahmed'in ağzındaki bakla... "Abdi Savunma Bakanı olsun"

YPG - PYD Suriye'de bölgesel barış için tehdit olmayı sürdürüyor. Türkiye ve Suriye makamları "Tek devlet, tek ordu" ilkesini benimsiyor, YPG ise "adem-i merkeziyetçilik" adı altında özerklik talep ediyor.
YPG eksenli sorun giderek büyürken 10 Mart'ta imzalanan mutabakatın yükümlülükleri yerine getirilmedi. Ferhat Abdi Şahin ve YPG'li diğer elebaşları çeşitli şark kurnazlıklarıyla Şam'a entegre olmaktan kaçtı.
İsrail'in bölgeyi terörize eden adımları da YPG'yi cesaretlendiren bir diğer unsur.
TRUMP: ERDOĞAN'IN SURİYE KONUSUNDA SÖYLEYECEK ÇOK ŞEYİ VAR
Tüm bu yaşananların gölgesinde Başkan Erdoğan, ABD'de Trump'la aralarında Suriye'nin de bulunduğu önemli konu başlıklarını görüştü. Trump "Suriye'deki zaferin sorumlusu Erdoğan'dı. Bu, Türkiye için bir zaferdi. Erdoğan'ın Suriye konusunda söyleyecek çok şeyi var" açıklamasında bulundu.
BARRACK SÖYLEM DEĞİŞTİRDİ
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da bir kez daha söylemlerinin yönünü "Birleşik Suriye'ye" çevirdi. Barrack, "Parçalanmış federalizmlerin hiçbiri hiçbir yerde işe yaramadı" dedi. Suriye için en uygun yapının merkezi ve kapsayıcı bir devlet olduğunu vurguladı.
Erdoğan-Trump zirvesi sonrası "Adem-i merkeziyetçilik" hayalleri bir kez daha suya düşen YPG ise ayak diremeyi sürdürüyor.