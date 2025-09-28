YPG hem mutabakata uymuyor hem sabır taşını zorluyor! Elebaşı İlham Ahmed'in ağzındaki bakla... "Abdi Savunma Bakanı olsun"

YPG elebaşları Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed (Takvim.com.tr)





YİNE ÖZERKLİK İSTEDİ, İKİ AYRI MECLİS TALEP ETTİ



YPG'nin sözde Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed, Suriye'de "ademi merkeziyetçi bir sisteme ihtiyaç duyuluyor" deyip yine özerklik istedi. Biri halkı, diğeri illeri temsil eden iki meclisli bir parlamento talep etti.

"ABDİ SAVUNMA BAKANI OLSUN"



Ahmed, imzalandığı günden bu yana uymadıkları 10 Mart Mutabakatı için ise ağzındaki baklayı çıkardı. YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in entegrasyon planı çerçevesinde Genelkurmay Başkanı veya Savunma Bakanı olmasını istedi.