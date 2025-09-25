Erdoğan-Trump zirvesi öncesi PKK'da "Suriye" korkusu! Barrack yine çamura yattı... YPG sorununa çözüm senaryoları

Suriye'de YPG eksenli sorun katlanarak büyüyor. YPG, 10 Mart'ta Şam'la imzaladığı anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Ferhat Abdi Şahin ve YPG'li diğer elebaşları çeşitli şark kurnazlıklarıyla Şam'a entegre olmaktan kaçıyor. ABD'nin ikircikli tutumu, Özel Temsilci Barrack'ın bir dediği diğerini tutmayan demeçleri ve İsrail 'in bölgeyi terörize eden saldırıları YPG ve bileşenlerini cesaretlendirdi. Durum öyle bir vaziyet aldı ki önceleri "Suriye'nin bütünlüğüne bağlıyız. Tek ordu, tek devlet, tek bayrak..." diyen teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin "adem-i merkeziyetçilik" adı altında özerklik istedi. Elebaşlarından İlham Ahmed ve Salih Müslim de bu yönde adımlar atmaktan geri durmadı.

ANKARA "KILIÇ" ÇEKTİ! Türkiye sahadaki gelişmeleri anbean takip ederken Başkan Erdoğan'ın "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz" uyarısı geçerliliğini koruyor. BAŞKAN ERDOĞAN: BU TARİHİ FIRSATIN GASPEDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ Nitekim Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki tarihi konuşmasında Suriye'ye özel bir parantez açıp "Ne biz, ne de Suriyeli kardeşlerimiz bu tarihi fırsatın gasp edilesine izin vermeyeceğiz" diyerek Suriye toprakları üzerine plan yapan sinsi odaklara net mesaj verdi. ŞARA İLE İKİLİ ZİRVE: YPG 10 MART'IN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELİ Erdoğan daha sonra Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabul etti. İkilinin görüşmesinde ana gündem maddesi YPG/SDG'nin entegrasyon süreci oldu. Başkan Erdoğan, SDG'nin 10 Mart Mutabakatına uyması gerektiğini, Türkiye'nin bölgedeki bütün gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye'ye yönelik desteklerin artarak süreceğini belirtti. Bir yandan da dünyanın ve Orta Doğu'nun gözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray 'da yapacağı ikili zirvede. BARRACK YİNE ÇAMURA YATTI Tarihi görüşme öncesi ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, CNN Türk'e konuştu. Barrack, önce "Suriye'nin geleceği konusunda umutluyum" dedi daha sonra "PKK ve SDG konusunda beklemek lazım" ifadelerini kullandı.





PKK'DA "ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİ" PANİĞİ: KÜSTAH TEHDİT



YPG'nin Suriye ordusuna entegre olmamasıyla bölgede gerilim artarken PKK'yı da "Erdoğan-Trump zirvesi" paniği sardı.



Daha önce "Suriye'de Kürtler çaresiz" değil diyerek Tel Aviv'den medet uman PKK elebaşı Helin Ümit bu kez "Şu anda Türkiye, Suriye'nin hamiliğine soyunmuş. Fakat ben tekrar şunu ifade etmek istiyorum: Suriye'yi Türkiye'ye yedirmezler. Öyle olmaz. Ne Rusya bırakır bunu, ne İsrail, ne Amerika bırakır" şeklinde konuştu.

Ümit, "Çok tehlikeli bir oyun döndüğünü düşünüyoruz. Türkiye, Rojava'ya, Kuzey ve Doğu Suriye'ye operasyon tartışmaları yapıyor. Bunu açıktan dillendirmeye başladı. Yapabilirler fakat bunun sonuçları ne olur? Türkiye'ye nasıl döner? Bunu kestirmek zordur. Ne bugünlerde gerçekleşecek olan Trump-Erdoğan görüşmesine bu konuda güvenmeliler, ne kendilerine verilen başka vaatlere güvenmeliler" diyerek tehditler savurdu.