Erdoğan-Trump zirvesi öncesi PKK'da "Suriye" korkusu! Barrack yine çamura yattı... YPG sorununa çözüm senaryoları

Dünyanın ve Orta Doğu'nun gözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da yapacağı ikili zirvede. Erdoğan'ın çantasındaki en önemli gündem başlıklarından biri Suriye. YPG'nin Suriye ordusuna entegre olmamasıyla bölgede gerilim artarken PKK'yı "Erdoğan-Trump zirvesi" paniği sardı. Elebaşı Helin Ümit küstah tehditler savurdu. Barrack ise yine çamura yattı. Önce "Suriye'nin geleceği konusunda umutluyum" dedi daha sonra "PKK ve SDG konusunda beklemek lazım" ifadelerini kullandı. Peki, Suriye'yi bekleyen senaryolar neler? YPG sorununun çözümü için "kılıç"tan keskin hamlelerin eli kulağında.

Suriye'de YPG eksenli sorun katlanarak büyüyor. YPG, 10 Mart'ta Şam'la imzaladığı anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Ferhat Abdi Şahin ve YPG'li diğer elebaşları çeşitli şark kurnazlıklarıyla Şam'a entegre olmaktan kaçıyor.

ABD'nin ikircikli tutumu, Özel Temsilci Barrack'ın bir dediği diğerini tutmayan demeçleri ve İsrail'in bölgeyi terörize eden saldırıları YPG ve bileşenlerini cesaretlendirdi. Durum öyle bir vaziyet aldı ki önceleri "Suriye'nin bütünlüğüne bağlıyız. Tek ordu, tek devlet, tek bayrak..." diyen teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin "adem-i merkeziyetçilik" adı altında özerklik istedi. Elebaşlarından İlham Ahmed ve Salih Müslim de bu yönde adımlar atmaktan geri durmadı.




ANKARA "KILIÇ" ÇEKTİ!

Türkiye sahadaki gelişmeleri anbean takip ederken Başkan Erdoğan'ın "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz" uyarısı geçerliliğini koruyor.

BAŞKAN ERDOĞAN: BU TARİHİ FIRSATIN GASPEDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Nitekim Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki tarihi konuşmasında Suriye'ye özel bir parantez açıp "Ne biz, ne de Suriyeli kardeşlerimiz bu tarihi fırsatın gasp edilesine izin vermeyeceğiz" diyerek Suriye toprakları üzerine plan yapan sinsi odaklara net mesaj verdi.

ŞARA İLE İKİLİ ZİRVE: YPG 10 MART'IN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELİ

Erdoğan daha sonra Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabul etti. İkilinin görüşmesinde ana gündem maddesi YPG/SDG'nin entegrasyon süreci oldu.

Başkan Erdoğan, SDG'nin 10 Mart Mutabakatına uyması gerektiğini, Türkiye'nin bölgedeki bütün gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye'ye yönelik desteklerin artarak süreceğini belirtti.

Bir yandan da dünyanın ve Orta Doğu'nun gözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da yapacağı ikili zirvede.

BARRACK YİNE ÇAMURA YATTI

Tarihi görüşme öncesi ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, CNN Türk'e konuştu. Barrack, önce "Suriye'nin geleceği konusunda umutluyum" dedi daha sonra "PKK ve SDG konusunda beklemek lazım" ifadelerini kullandı.



PKK'DA "ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİ" PANİĞİ: KÜSTAH TEHDİT

YPG'nin Suriye ordusuna entegre olmamasıyla bölgede gerilim artarken PKK'yı da "Erdoğan-Trump zirvesi" paniği sardı.

Daha önce "Suriye'de Kürtler çaresiz" değil diyerek Tel Aviv'den medet uman PKK elebaşı Helin Ümit bu kez "Şu anda Türkiye, Suriye'nin hamiliğine soyunmuş. Fakat ben tekrar şunu ifade etmek istiyorum: Suriye'yi Türkiye'ye yedirmezler. Öyle olmaz. Ne Rusya bırakır bunu, ne İsrail, ne Amerika bırakır" şeklinde konuştu.

Ümit, "Çok tehlikeli bir oyun döndüğünü düşünüyoruz. Türkiye, Rojava'ya, Kuzey ve Doğu Suriye'ye operasyon tartışmaları yapıyor. Bunu açıktan dillendirmeye başladı. Yapabilirler fakat bunun sonuçları ne olur? Türkiye'ye nasıl döner? Bunu kestirmek zordur. Ne bugünlerde gerçekleşecek olan Trump-Erdoğan görüşmesine bu konuda güvenmeliler, ne kendilerine verilen başka vaatlere güvenmeliler" diyerek tehditler savurdu.



SDG VE PKK'DAKİ BAZI KANATLAR SABOTE EDİYOR

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise SDG/YPG ve PKK içindeki bazı kanatların 10 Mart mutabakatını sabote ettiklerini söyledi.

Öcalan'ın fesih çağrısına rağmen kendini sürecin dışında gören SDG'nin kuzeydoğu Suriye'deki statükosunun Türkiye ve Irak için de bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu kaydetti.

Ya YPG entegre olacak ya kılıç kınından çıkacak! Şara PKK sabote ediyor dedi... TAKVİM sabotajları ve sabotajcıları deşifre etti




ŞARA'DAN YPG'YE ARALIKA KADAR SÜRE

Peki, Suriye'yi bekleyen senaryolar ne?

Başkan Erdoğan'ın kılıç uyarısı Türkiye'nin gerektiğinde YPG/SDG'ye karşı askeri operasyon yapmaktan çekinmeyeceğinin en net göstergesi oldu.

YPG, Şam'la mutabakatın yükümlülüklerini yerine getirmezse Ankara'nın gerekli adımları atması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara da YPG'ye Aralık'a kadar süre verdi.

Şara'nın "Aralık ayına kadar entegrasyon süreci gerçekleşmezse, Türkiye'nin askeri anlamda harekete geçebilir" dediği belirtiliyor.

