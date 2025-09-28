Çanakkale'de tarihi keşif

Çanakkale'deki 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nde yürütülen kazı çalışmalarında 4 bin 500 yıllık altın broş ve yeşim taşı gün ışığına çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünya üzerinde bilinen sadece 3 örnekten en iyi korunmuş olan bu broş, son 100 yılın en önemli buluntuları arasında" ifadelerini kullandı. Buluntuların, Troya Müzesi'nde ziyarete açılması planlanıyor.