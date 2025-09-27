Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti!

Magazin dünyası yasta... Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran Arabesk müziğin sevilen isimlerinden "Güllü" sahne adıyla sevilen şarkıcı Gül Tut (51), Yalova'daki evinin 6. kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 'INTIHAR DEĞIL'

Şarkıcının cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Sanatçının oğlu Tuğberk Yavuz, "İntihar" iddialarına "Elim bir kaza" diye cevap verdi. Yalova Valiliği, Güllü'nün kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğünü açıkladı. Şarkıcının cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü. Güllü bugün Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camiinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Güllü'nün vefat haberini alan sevenleri ve sanat dünyası yasa boğuldu. Ünlü isimler sosyal medyada art arda baş sağlığı mesajları yayınladı. Güllü'nün oğlu, asistanı, yapımcısı, komşuları, "İntihar değil" dedi. 0layla ilgili soruşturma sürüyor.



ÖLÜME BÖYLE GİTTİ

Ev içi kamerasında yer alan görüntüde Güllü, önce bir odadan çıkıyor ve kapalı terasa giriyor. Bir süre sonra gelen seslerden Güllü'nün düştüğü anlaşılıyor.



Güllü (Takvim.com.tr)



Güllü, küçük yaşlarda düğün salonlarında ve gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlayarak müzik kariyerine adım atmıştı