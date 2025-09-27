PODCAST CANLI YAYIN

Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti!

Arabesk müziği sanatçısı “Güllü”, Yalova’da 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Oğlu, “İntihar” iddialarına “Elim bir kaza” diye cevap verdi. Yalova Valiliği, Güllü’nün kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğünü bildirdi

Giriş Tarihi:
Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti!

Magazin dünyası yasta... Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran Arabesk müziğin sevilen isimlerinden "Güllü" sahne adıyla sevilen şarkıcı Gül Tut (51), Yalova'daki evinin 6. kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 'INTIHAR DEĞIL'
Şarkıcının cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Sanatçının oğlu Tuğberk Yavuz, "İntihar" iddialarına "Elim bir kaza" diye cevap verdi. Yalova Valiliği, Güllü'nün kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğünü açıkladı. Şarkıcının cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü. Güllü bugün Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camiinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Güllü'nün vefat haberini alan sevenleri ve sanat dünyası yasa boğuldu. Ünlü isimler sosyal medyada art arda baş sağlığı mesajları yayınladı. Güllü'nün oğlu, asistanı, yapımcısı, komşuları, "İntihar değil" dedi. 0layla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖLÜME BÖYLE GİTTİ
Ev içi kamerasında yer alan görüntüde Güllü, önce bir odadan çıkıyor ve kapalı terasa giriyor. Bir süre sonra gelen seslerden Güllü'nün düştüğü anlaşılıyor.

Güllü (Takvim.com.tr)Güllü (Takvim.com.tr)

Güllü, küçük yaşlarda düğün salonlarında ve gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlayarak müzik kariyerine adım atmıştı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın alkışlandığı BM salonunda Netanyahu boş koltuklara konuştu
Annelere 5 yıl erken emeklilik müjdesi! İşte o şartlar...
Başkan Erdoğan'dan BM dönüşü kritik temas! İngiltere Başbakanı Starmer'a Filisitin tebriği: Netanyahu hükümetini durdurmalıyız
THY'den tarihi anlaşma! 2033 vizyonu dünyada ilk 5
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'ye İletişim Başkanı Duran'dan sert tepki: "Acziyet ve kötü niyet göstergesidir"
Cimbom'dan 7'de 7! Alanyaspor - Galatasaray: 0-1 | MAÇ SONUCU
BM'de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti | Bibi'den Filistin'i tanıyan ülkelere tehdit! Yakasındaki QR kodun anlamı ne?
Son dakika haberi! Güllü'nün son anları A Haber'de! Akılalmaz olay sonrası feryat ettiler: "Eyvah düşmüş koş!"
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra İsrail lobisi harekete geçti
Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı zirveyi anlattı: Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti | Gazze için ne konuşuldu?
CHP'li Barış Yarkadaş parti yönetimini topa tuttu: "Tarih sizi Atatürk’ün fotoğrafını CHP’den kaldıranlar olarak yazacak"
Son dakika haberi! CHP Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ı partiden ihraç etti
Galatasaray'dan stopere flaş hamle! Transferde bomba patlayacak
ABD’nin gizli Gazze planının arkasından İngiliz çıktı! Irak kasabı Tony Blair’ı sahaya mı sürüyorlar?
Fatih Tekke'den sol bek kararı! Trabzonspor'un ilk 11'i netleşti
Dünya yalnız bıraktı İsrail zorbalığa kaldı! Netanyahu’nun BM konuşmasını Gazze’de hoparlörle dinletti | New York’ta protestolu karşılama
Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü Filistin mesajı: Karanlıktan kurtaracağız | İç cephe vurgusu: Bize kimse diz çöktüremez
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım”
4 defa nikah masasına oturdu ama ilk eşi her zaman gizemli kaldı... 16’sında evlenen Ebru Gündeş’in eski eşi bakın kim çıktı