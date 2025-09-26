CHP'li Barış Yarkadaş parti yönetimini topa tuttu: "Tarih sizi Atatürk’ün fotoğrafını CHP’den kaldıranlar olarak yazacak"
CHP'li Barış Yarkadaş, yolsuzluk çetelerine mitinglerde kol kanat gerip kendisini partiden ihraç edenlere sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Eski ve yeni CHP'yi anlatan bir fotoğrafı paylaşan Yarkadaş, "Tarih sizi Atatürk’ün fotoğrafını CHP’den kaldıranlar olarak yazacak. CHP’ye icazetle gelmedik; icazetle de gitmeyeceğiz. CHP bizim için “geçim kapısı” değil ideallerimizin buluştuğu çatının adıdır. " ifadelerini kullandı. CHP'li fondaşları da yerden yere vuran Yarkadaş, "Ben “disipline verildiğimi” HALK TV’den “ihraç edileceğim tarihi” ise ANKA AJANSI’ndan öğrendim. Bana “suçumu ve yargılanacağım tarihe ilişkin bir tebligat” bile gönderemediniz. Çünkü korkaksınız! Nasıl olsa sizi alkışlayan bir “yancı medyanız” ile etkisi altına aldığınız destekçileriniz var." dedi.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ile 4 üyenin partiden ihracına karar verdi.
YARKADAŞ'TAN CHP'YE SERT TEPKİ
CHP'li Barış Yarkadaş, yolsuzluk çetelerini koruyup kendisini partiden ihraç edenlere sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.
CHP'li Yarkadaş (Sosyal medya paylaşımı)
PARTİYE KATILDIĞI İLK GÜNLERİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Kararın kendisini bağlamadığını dile getiren CHP'ye yürekten bağlı olduğunu belirten Yarkadaş, CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı'nda 1995 yılında çekilen bir fotoğrafa da paylaşımında yer verdi.
CHP'li Yarkadaş (Sosyal medya paylaşımı)
TARİH SİZİ ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFINI KALDIRAN OLARAK YAZACAK
Başka bir fotoğrafta ise eski ve yeni CHP'yi paylaşan Yarkadaş, "Tarih sizi Atatürk'ün fotoğrafını CHP'den kaldıranlar olarak yazacak." ifadelerini kullandı.
Yarkadaş, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
GEÇ BİLE KALDINIZ!
CHP'nin mevcut yönetimi, hukukun temel ilkeleri yerine emir ve talimatla iş yapmayı alışkanlık haline getirmiş olan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) aracılığıyla beni güya CHP'den ihraç ettirmiş.
Güleyim mi ağlayayım mı bilemedim…
YDK'nın başı olan ve birçok suç iddiasından hakkında fezleke bulunan "başkan" ile arkadaşları bizi özetle "parti disiplinine uymamak"la suçlamış…
Hesap sormamız gereken kurulun başı, eline nasıl geçirdiğini çok iyi bildiğimiz o yetkiye dayanarak üst perdeden hüküm vermiş…
CHP'li Yarkadaş'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)
Sizin verdiğiniz o hüküm; geçersizdir!
Ben CHP'ye sadece tüzükle ya da kağıt üstündeki bir üyelik işlemiyle bağlı değilim.
Ben CHP'ye gönülden ve yürekten bağlıyım.
Verdiğiniz o karar sizin için ancak bir utanç vesilesi olur.
Bu kararı çocuklarınıza bile anlatamayacaksınız.
Evet; güya "cesur" gibi davranıp bir karar aldınız ve bunu da medyaya hızlıca duyurdunuz!
Oysa ki; yaptığımız cesaretinizden değil korkaklığınızdan kaynaklanıyor.
Korkaklar gibi davranıyor ve benimle yüzleşemiyorsunuz!
Eğer korkmamış olsaydınız;
Uydurduğunuz "suçumu" yüzüme söyler; savunma vermem için en azından bir "tebligat" gönderirdiniz.
Ben "disipline verildiğimi" HALK TV'den "ihraç edileceğim tarihi" ise ANKA AJANSI'ndan öğrendim.
Bana "suçumu ve yargılanacağım tarihe ilişkin bir tebligat" bile gönderemediniz.