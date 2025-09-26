CHP'li Barış Yarkadaş parti yönetimini topa tuttu: "Tarih sizi Atatürk’ün fotoğrafını CHP’den kaldıranlar olarak yazacak"

CHP'li Yarkadaş'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Sizin verdiğiniz o hüküm; geçersizdir!

Ben CHP'ye sadece tüzükle ya da kağıt üstündeki bir üyelik işlemiyle bağlı değilim.

Ben CHP'ye gönülden ve yürekten bağlıyım.

Verdiğiniz o karar sizin için ancak bir utanç vesilesi olur.

Bu kararı çocuklarınıza bile anlatamayacaksınız.

Evet; güya "cesur" gibi davranıp bir karar aldınız ve bunu da medyaya hızlıca duyurdunuz!

Oysa ki; yaptığımız cesaretinizden değil korkaklığınızdan kaynaklanıyor.

Korkaklar gibi davranıyor ve benimle yüzleşemiyorsunuz!

Eğer korkmamış olsaydınız;

Uydurduğunuz "suçumu" yüzüme söyler; savunma vermem için en azından bir "tebligat" gönderirdiniz.

Ben "disipline verildiğimi" HALK TV'den "ihraç edileceğim tarihi" ise ANKA AJANSI'ndan öğrendim.

Bana "suçumu ve yargılanacağım tarihe ilişkin bir tebligat" bile gönderemediniz.

Çünkü korkaksınız!

Yüzleşebilecek bir cesarete sahip değilsiniz!

Nasıl olacaksınız ki?

Kolay mı benim karşımda "hile" karıştırarak kazandığınız koltukta oturup yüzüme "suçumu" söylemek!

Yapamazdınız!

Bunu yapamayacağınızı bildiğiniz için "yargısız infaz" yolunu seçerek "savunmamı" bile almadan size dayatılan bir kararın altına imza attınız.

Nasıl olsa sizi alkışlayan bir "yancı medyanız" ile etkisi altına aldığınız destekçileriniz var.

Nasıl olsa; o yankı odalarında sizi eleştiren herkesi "AKP'li" , "Sarayın adamı" diye yaftalıyor kendinizi bu şekilde tatmin ederek gerçeklerden kaçıyorsunuz.

Kaçın kaçın ama nereye kadar?

AK PARTİ'den öğrendiğiniz ve tekrar ettiğiniz "sözde yargılama" ile kendinizi bir yere kadar kandırırsınız.

Hanımlar, beyler…

Alttaki fotoğrafa iyi bakın..