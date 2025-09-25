PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de fırtına kopacak! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na "kesik" hazırlığı | Kılıçdaroğlu şaibe davasını "üçüncü yolcular" Kurultayı bekliyor

CHP’de tansiyon giderek yükseliyor. 24 Ekim'deki “şaibeli kurultay” davası ile Kasım ayında yapılacak olağan kurultay öncesinde parti adeta bir hesaplaşmaya sürüklenmiş durumda. Genel Başkan Özgür Özel, kapsamlı ihraç operasyonlarıyla partiyi kontrol altına almaya çalışıyor, diğer yandan da yolsuzluk ve şaibeli dosyalarla gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu'nun etkisini kırmak için kritik hamlelere hazırlanıyor. Özgür Özel'in, kurultayda Ekrem İmamoğlu'na yakın kadroları genel merkezden uzaklaştırarak PM ve MYK'daki ağırlığını tamamen bitirmeyi planladığı konuşulurken Kemal Kılıçdaroğlu ise mahkemeden çıkabilecek "mutlak butlan" kararını umutla bekliyor. Tüm bu gerilimin ortasında “Ne Kılıçdaroğlu ne Özel” diyen üçüncü yolcular parti içi dengeleri sarsacak bir çıkış için hazırlık yapıyor...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. "Şaibeli kurultay" tartışmaları gündemdeki yerini korurken, gözler önce Ekim ayındaki davaya sonra Kasım ayı başında yapılması planlanan 39. Olağan Kurultay'a çevrildi.

Genel Başkan Özgür Özel, bir yandan parti içi muhalefeti tasfiye ederken, diğer yandan yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na karşı kritik hamlelere hazırlanıyor. Ancak kulislerde en çok konuşulan iddia ise partide "Ne Kılıçdaroğlu ne Özel" diyen üçüncü bir yolun güç kazanmaya başlaması...

ŞAİBELİ KURULTAY DAVASININ GÖLGESİNDE KURULTAY
24 Ekim'de görülecek dava, CHP'deki tüm dengeleri belirleyecek nitelikte. Eğer mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönüş yolu açılacak.

Aksi durumda ise Kasım kurultayıyla Özel'in elini güçlendirmek için en kritik hamleyi yapmaya hazırlandığı konuşuluyor... Bu nedenle parti yönetimi, ilçe ve il kongrelerini 24 Ekim'e kadar tamamlamayı hedefliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu şaibeli kurultay davasından çıkacak kararı bekliyor (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)Kemal Kılıçdaroğlu şaibeli kurultay davasından çıkacak kararı bekliyor (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA "STRATEJİK" KESİK
Parti kulislerinde, Özel'in kurultayda en sert hamleyi Ekrem İmamoğlu'na yapacağı konuşuluyor. İddialara göre şaibeli diplomasının iptali ve yolsuzluktan yargı mensuplarına hakarete kadar birçok davayla boğuşan bu tabloda adalığının mümkün olmadığı görülen İmamoğlu'na yakın isimler, "Cumhurbaşkanlığı aday ofisi"ne kaydırılarak genel merkezden uzaklaştırılacak. Böylece İmamoğlu'nun PM ve MYK üzerindeki etkisi kırılacak. Yeniden seçilmesi halinde Özel'in, PM ve MYK üyelerinin en az yarısını değiştirmesi, özellikle İmamoğlu kontenjanından giren birçok ismi listeden dışarıda bırakması bekleniyor.

CHP'de fırtına kopacakCHP'de fırtına kopacak

"ÜÇÜNCÜ YOLCULAR" HAMLE YAPACAK
Parti içindeki asıl sürpriz ise "üçüncü yol" çıkışı. Kendilerini "Ne Kılıçdaroğlu'cu ne de Özel'ci" olarak tanımlayan bu grup, yeni bir siyasi hat oluşturmaya çalışıyor. Genel başkanlık yarışına doğrudan girmeleri beklenmese de, kurultayda PM seçimlerinde iddialı bir çıkış yapmaları gündemde.

400 DİSİPLİN DOSYASI, GENİŞ ÇAPLI İHRAÇ OPERASYONU
Öte yandan Sabah'ın iddiasıan göre göreve geldiği ilk 9 aylık süreçte yaklaşık 400 muhalifi disipline sevk eden Özgür Özel son dönemde ise özellikle dava sürecini gündemde tutan ve parti yönetimini eleştiren isimlere karşı yeni bir ihraç operasyonu başlattı. Bu adımın da kurultay öncesi parti içi muhalefeti tamamen etkisizleştirme planı olduğu dile getiriliyor.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

MANSUR YAVAŞ PUSUDA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ise bu süreçte sessizliğini koruması dikkat çekiyor. ABB'de yapılan konser vurgununa yönelik operasyonda yeniden gündeme gelen Mansur Yavaş doğrudan kavganın tarafı olmaktan kaçınarak zaman zaman "anket" çıkışlarıyla nabız yokluyor. Parti içi hesaplaşma sonrasında oluşacak tabloda Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için pusuda beklediği yorumları yapılıyor.

Son dakika: CHPli ABBde konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...Son dakika: CHPli ABBde konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...

KASIM KURULTAYI HESAPLAŞMA OLACAK
Özetle CHP önce Ekim ayındaki mutlak butlan davasını ardından da Kasım ayında yapılacak olağan kurultayı bekliyor... Bu süreç sadece bir yönetim seçimi değil, aynı zamanda CHP'nin geleceğini tayin edecek bir hesaplaşma niteliği taşıyor. Özgür Özel, koltuğunu sağlamlaştırmak ve rakiplerini tasfiye etmek için tüm kozlarını sahaya sürerken; Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve üçüncü yolcular da farklı kanallardan parti içi güç mücadelesine hazırlanıyor. CHP'deki bu kavga, Kasım kurultayına kadar daha da derinleşecek gibi görünüyor...

