CHP'de fırtına kopacak! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na "kesik" hazırlığı | Kılıçdaroğlu şaibe davasını "üçüncü yolcular" Kurultayı bekliyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. "Şaibeli kurultay" tartışmaları gündemdeki yerini korurken, gözler önce Ekim ayındaki davaya sonra Kasım ayı başında yapılması planlanan 39. Olağan Kurultay'a çevrildi.
Genel Başkan Özgür Özel, bir yandan parti içi muhalefeti tasfiye ederken, diğer yandan yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na karşı kritik hamlelere hazırlanıyor. Ancak kulislerde en çok konuşulan iddia ise partide "Ne Kılıçdaroğlu ne Özel" diyen üçüncü bir yolun güç kazanmaya başlaması...
ŞAİBELİ KURULTAY DAVASININ GÖLGESİNDE KURULTAY
24 Ekim'de görülecek dava, CHP'deki tüm dengeleri belirleyecek nitelikte. Eğer mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönüş yolu açılacak.
Aksi durumda ise Kasım kurultayıyla Özel'in elini güçlendirmek için en kritik hamleyi yapmaya hazırlandığı konuşuluyor... Bu nedenle parti yönetimi, ilçe ve il kongrelerini 24 Ekim'e kadar tamamlamayı hedefliyor.
ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA "STRATEJİK" KESİK
Parti kulislerinde, Özel'in kurultayda en sert hamleyi Ekrem İmamoğlu'na yapacağı konuşuluyor. İddialara göre şaibeli diplomasının iptali ve yolsuzluktan yargı mensuplarına hakarete kadar birçok davayla boğuşan bu tabloda adalığının mümkün olmadığı görülen İmamoğlu'na yakın isimler, "Cumhurbaşkanlığı aday ofisi"ne kaydırılarak genel merkezden uzaklaştırılacak. Böylece İmamoğlu'nun PM ve MYK üzerindeki etkisi kırılacak. Yeniden seçilmesi halinde Özel'in, PM ve MYK üyelerinin en az yarısını değiştirmesi, özellikle İmamoğlu kontenjanından giren birçok ismi listeden dışarıda bırakması bekleniyor.