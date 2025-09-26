Son dakika haberi! CHP Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ı partiden ihraç etti

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın Parti'den ihraç edilmesine karar verdi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yüksek Disiplin Kurulumuzun 26.09.2025 tarihli toplantısında Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadaş isimli üyelerin Tüzüğümüzün 68/1-b maddesinde belirtilen "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmalarına;

Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez isimli üyelerin Merkez Yönetim Kurulu'nun tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle Kurulumuza sevk kararına yaptıkları itirazların reddine, tedbirin devamına karar verilmiştir.