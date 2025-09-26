Bakan Fidan'dan İslam dünyasına çağrı: "Ortak bir tepki göstermeliyiz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Başkanı sıfatıyla Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası çerçevesinde İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

İSRAİL HAYDUT AKTÖR HALİNE GELDİ



Toplantının açılışında konuşan Fidan, iki acil riskle karşı karşıya olunduğuna dikkati çekerek, "Birincisi, Gazze'deki soykırım ile İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme ve Filistinlileri zorla yerlerinden etme çabaları. İkincisi, İsrail'in tüm bölgemizin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden hesaplı yayılmacılık ve istikrarsızlaştırma stratejisi. ⁠İsrail, Netanyahu rejimi altında 'Büyük İsrail' hayalleriyle körleşen bir haydut aktör haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)

Fidan, İİT ülkelerinin ortak bir tutum benimsemesinin önemine işaret ederek, İsrail'e yapılan tüm uluslararası silah ve mühimmat sevkiyatlarını durdurmak için ortak çabanın devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi süreçlerinin "cezasızlığı sona erdiren araçlar" haline gelmesini sağlayarak hukuki mücadele alanının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Fidan, Filistin Devleti'nin BM'ye tam üyeliğinin gerçekleşmesi için Filistin Devleti'nin tanınması yönünde son dönemde yakalanan ivmenin önemine vurgu yaptı.

"SURİYE'NİN İSTİKRARI BÖLGENİNKİNDEN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ"

Fidan, İsrail'in suçlarını uluslararası toplumun önünde ifşa etmesi gerektiğini belirterek, "Suriye'nin istikrarı, geniş bölgemizin istikrarından ayrı düşünülemez. İsrail'in Suriye'deki suçlarını durdurmak da aynı derecede hayati önem taşımaktadır." dedi.

Suriyelilerin özellikle yeniden inşa sürecinde İİT üyelerinin desteğine ihtiyaç duyacağını ifade eden Fidan, "İslam düşmanlığı artıyor. Müslüman toplulukları hedef alan ırkçı eylemler devam ediyor. Bu konularda ortak bir tepki göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, Kıbrıs meselesi ve Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığının durumunun dış politikadaki iki önemli maddeyi oluşturduğunu aktararak, İİT üye devletlerine Müslüman Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarını destekleme ve doğrudan temas kurma çağrısında bulundu.

Bakan Fidan, Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlık ve Oniki Ada'daki Müslüman Türk nüfusun, en temel hak ve özgürlüklerini engelleyen ciddi ihlallerle karşı karşıya olduklarını sözlerine ekledi.