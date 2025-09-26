PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Fidan'dan İslam dünyasına çağrı: "Ortak bir tepki göstermeliyiz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. Fidan, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım ile Batı Şeria’yı ilhak etme çabalarının, bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı stratejilerle birlikte ciddi riskler oluşturduğunu belirterek, "İsrail, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu rejimi altında 'Büyük İsrail' hayalleriyle körleşen bir haydut aktör haline gelmiştir." dedi. Bakan Fidan, "İslam düşmanlığı artıyor. Müslüman toplulukları hedef alan ırkçı eylemler devam ediyor. Bu konularda ortak bir tepki göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Giriş Tarihi:
Bakan Fidan'dan İslam dünyasına çağrı: "Ortak bir tepki göstermeliyiz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Başkanı sıfatıyla Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası çerçevesinde İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

İSRAİL HAYDUT AKTÖR HALİNE GELDİ

Toplantının açılışında konuşan Fidan, iki acil riskle karşı karşıya olunduğuna dikkati çekerek, "Birincisi, Gazze'deki soykırım ile İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme ve Filistinlileri zorla yerlerinden etme çabaları. İkincisi, İsrail'in tüm bölgemizin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden hesaplı yayılmacılık ve istikrarsızlaştırma stratejisi. ⁠İsrail, Netanyahu rejimi altında 'Büyük İsrail' hayalleriyle körleşen bir haydut aktör haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)Bakan Fidan İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)

Fidan, İİT ülkelerinin ortak bir tutum benimsemesinin önemine işaret ederek, İsrail'e yapılan tüm uluslararası silah ve mühimmat sevkiyatlarını durdurmak için ortak çabanın devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi süreçlerinin "cezasızlığı sona erdiren araçlar" haline gelmesini sağlayarak hukuki mücadele alanının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Fidan, Filistin Devleti'nin BM'ye tam üyeliğinin gerçekleşmesi için Filistin Devleti'nin tanınması yönünde son dönemde yakalanan ivmenin önemine vurgu yaptı.

"SURİYE'NİN İSTİKRARI BÖLGENİNKİNDEN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ"

Fidan, İsrail'in suçlarını uluslararası toplumun önünde ifşa etmesi gerektiğini belirterek, "Suriye'nin istikrarı, geniş bölgemizin istikrarından ayrı düşünülemez. İsrail'in Suriye'deki suçlarını durdurmak da aynı derecede hayati önem taşımaktadır." dedi.

Bakan Fidan İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)Bakan Fidan İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)

Suriyelilerin özellikle yeniden inşa sürecinde İİT üyelerinin desteğine ihtiyaç duyacağını ifade eden Fidan, "İslam düşmanlığı artıyor. Müslüman toplulukları hedef alan ırkçı eylemler devam ediyor. Bu konularda ortak bir tepki göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, Kıbrıs meselesi ve Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığının durumunun dış politikadaki iki önemli maddeyi oluşturduğunu aktararak, İİT üye devletlerine Müslüman Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarını destekleme ve doğrudan temas kurma çağrısında bulundu.

Bakan Fidan, Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlık ve Oniki Ada'daki Müslüman Türk nüfusun, en temel hak ve özgürlüklerini engelleyen ciddi ihlallerle karşı karşıya olduklarını sözlerine ekledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın alkışlandığı BM salonunda Netanyahu boş koltuklara konuştu
Başkan Erdoğan'dan BM dönüşü kritik temas! İngiltere Başbakanı Starmer'a Filisitin tebriği: Netanyahu hükümetini durdurmalıyız
Aşk ve Gözyaşı
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'ye İletişim Başkanı Duran'dan sert tepki: "Acziyet ve kötü niyet göstergesidir"
Cimbom'dan 7'de 7! Alanyaspor - Galatasaray: 0-1 | MAÇ SONUCU
BM'de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti | Bibi'den Filistin'i tanıyan ülkelere tehdit! Yakasındaki QR kodun anlamı ne?
Son dakika haberi! Güllü'nün son anları A Haber'de! Akılalmaz olay sonrası feryat ettiler: "Eyvah düşmüş koş!"
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra İsrail lobisi harekete geçti
Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı zirveyi anlattı: Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti | Gazze için ne konuşuldu?
CHP'li Barış Yarkadaş parti yönetimini topa tuttu: "Tarih sizi Atatürk’ün fotoğrafını CHP’den kaldıranlar olarak yazacak"
Son dakika haberi! CHP Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ı partiden ihraç etti
Galatasaray'dan stopere flaş hamle! Transferde bomba patlayacak
ABD’nin gizli Gazze planının arkasından İngiliz çıktı! Irak kasabı Tony Blair’ı sahaya mı sürüyorlar?
Fatih Tekke'den sol bek kararı! Trabzonspor'un ilk 11'i netleşti
Dünya yalnız bıraktı İsrail zorbalığa kaldı! Netanyahu’nun BM konuşmasını Gazze’de hoparlörle dinletti | New York’ta protestolu karşılama
Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü Filistin mesajı: Karanlıktan kurtaracağız | İç cephe vurgusu: Bize kimse diz çöktüremez
CHP'ye ret: Gürsel Tekin göreve devam edecek | Olay sözler: Beni zorlamayın
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım”
4 defa nikah masasına oturdu ama ilk eşi her zaman gizemli kaldı... 16’sında evlenen Ebru Gündeş’in eski eşi bakın kim çıktı