PODCAST CANLI YAYIN

İZBETON davasında ara karar açıklandı: Mahkeme Tunç Soyer için tutukluluğa devam dedi

İzmir’de görülen İZBETON davasında mahkeme heyeti, bazı sanıkların tahliyesine hükmederken, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun tutukluluklarının devamına karar verdi. Duruşma 13 Ekim’e ertelendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İZBETON davasında ara karar açıklandı: Mahkeme Tunç Soyer için tutukluluğa devam dedi

İzmir'de görülen İZBETON davasında mahkeme heyeti, sanıklara ilişkin ara kararını açıkladı.

Mütalaanın ardından tutuklu sanıklar ve avukatları savunmalarını yaptı. Tutukluluklarının devamı istenen eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İZBETON belediyenin en asli işlerinden birini yapar. Yönetim kurulu üyeleri en başarılı bürokratlar arasındadır. Temsil ağırlama rakamları normal ve hatta düşüktür. İbra eden ve edilenler arasında suç olamaz. Yönetim kurulunun tüm üyeleri imzalarını bana güvenerek atmıştır. Tüm sorumluluk bana aittir. Bu salonun tamamı mağdur. Ortada ne haksız kazanç ne de ondan nemalanan var. 1,5 yıllık kesinti olmasa mağduriyet olmayacaktı. Hayatımda yalan söylemedim. Hepimizi bu ağır yaftadan kurtarın." dedi.

eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer (Takvim.com.tr)eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer (Takvim.com.tr)

DEFNE SOYER GÖZYAŞLARIYLA SAVUNDU

Soyer'in avukatlığını üstlenen kızı Defne Soyer de gözyaşlarıyla yaptığı savunmada, "Aynı partiden belediye başkanı seçilen kişi neden bu projeyi durdurdu, 85 gündür sabah akşam anlamaya çalışıyorum. Dolandırıcılık nerede, Şenol Aslanoğlu il başkanı olmuş, babam yeniden seçilmemiş. Nasıl bir menfaat ilişkisi olabilir." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise tahliye talebinde bulunarak, "Üçüncü kişiye menfaat sağlamaktan bahsediliyor. Alt müteahhitler yok, üçüncü kişiler nerede, onlar evlerine gitti. 3 aydır içerdeyiz. Kongre süreci başladı. İlçe kongrelerini içeriden yürütüyorum. 19 Ekim'de il başkanlığı kongresi var. Orada olmazsam telafisi imkansız. Buradan mı il başkanı olacağım. Örnekköy 3 ve 4'üncü etapta inşaatlar yürüyor. 2026 Nisan'da teslim olacak. İnsanlar evlerinde oturacaklar. Biz neden bu kadar hapis yattık, lanet olsun siyasete bulaşmasaydım, il başkanı olmasaydım." dedi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması! İZBETON davasında üçüncü oturum (takvim foto arşiv)CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması! İZBETON davasında üçüncü oturum (takvim foto arşiv)

13 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, İZBETON Yönetim Kurulu Üyeleri Levent İşler, Sevcan Tınaztepe, Orhan Sertaç Dölek, Mehmet Gürhan Özata ve eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alphan Bozan'ın tahliyesine karar verdi.

Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç, Hüseyin Şimşek, Barış Karcı ve Heval Savaş Kaya'nın tutukluluklarının ise devamına hükmedildi.

Heyet ayrıca tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarını kaldırdı, gelmeyen sanığın zorla getirilmesine ve Sayıştay üyelerinden bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

Duruşma 13 Ekim'de İzmir Adliyesi'nde devam edecek.

CHPli İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması! İZBETON davasında üçüncü oturumCHPli İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması! İZBETON davasında üçüncü oturum
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması! İZBETON davasında üçüncü oturum

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan New York'ta Gazze diplomasisi! Kritik zirvede Trump'la yan yana... Başkan Erdoğan: Toplantı çok verimliydi
Başkan Erdoğan BM'de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
CANLI | Guterres BM Genel Kurul toplantısını Gazze ile açtı! Lula da Silva, Başkan Erdoğan ve Subianto’dan Filistin vurgusu | Trump’tan ilginç konuşma
Son dakika: BM'de Gazze manifestosu! MHP lideri Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı
İşte Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kürsüsünde gösterdiği fotoğraflar! Gazze'deki vahşeti böyle gözler önüne serdi: "İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmemiştir"
Trump kürsüde kendisini övdü BM’yi gömdü: “Amacı ne ki?” | İlk dakikada teleprompter bozuldu! Dünyaya tehditler savurdu
MHP lideri Bahçeli'den "İsrail'e karşı askeri seçenek" çıkışı: "Türkiye insanlık namına gözünü budaktan sakınmamalı" | İslam NATO'su çıkışı
Dünyanın kilitlendiği konuşma öncesi sosyal medya yıkıldı: Filistin’in sesi Erdoğan | PalestinesVoiceErdogan
Mansur Yavaş ve CHP'yi patlatan belge! 219 bin dolar dedi 761 bin dolar çıktı... ABB'deki kamu zararı tescillendi
Alişan Gazze'nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
CHP'de "şaibe var" diyene ihraç kuşatması! Berhan Şimşek Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e daldı: Partiyi pavyona düşürdük partilileri birbirine
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
İsrail’in gözü Başkan Erdoğan’la Trump görüşmesinde: ‘Ankara’nın eli artık çok güçlü!'
Evanjelik Hristiyanlardan Filistin’in tanınacağı günde kıyamet propagandası! 5 kızıl inekle başladılar BM’de Armageddon ile devam ediyorlar
Bayrampaşa'daki irade gasbı ve oy hırsızlığı yargıda! AK Parti sandıkta kazandı... CHP kura çekilirken bile hile yaptı
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
Gözleri KaraDeniz’in Osman Maçari’si Mehmet Özgür’ün 29 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı!