İZBETON davasında ara karar açıklandı: Mahkeme Tunç Soyer için tutukluluğa devam dedi

İzmir'de görülen İZBETON davasında mahkeme heyeti, sanıklara ilişkin ara kararını açıkladı.
Mütalaanın ardından tutuklu sanıklar ve avukatları savunmalarını yaptı. Tutukluluklarının devamı istenen eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İZBETON belediyenin en asli işlerinden birini yapar. Yönetim kurulu üyeleri en başarılı bürokratlar arasındadır. Temsil ağırlama rakamları normal ve hatta düşüktür. İbra eden ve edilenler arasında suç olamaz. Yönetim kurulunun tüm üyeleri imzalarını bana güvenerek atmıştır. Tüm sorumluluk bana aittir. Bu salonun tamamı mağdur. Ortada ne haksız kazanç ne de ondan nemalanan var. 1,5 yıllık kesinti olmasa mağduriyet olmayacaktı. Hayatımda yalan söylemedim. Hepimizi bu ağır yaftadan kurtarın." dedi.
DEFNE SOYER GÖZYAŞLARIYLA SAVUNDU
Soyer'in avukatlığını üstlenen kızı Defne Soyer de gözyaşlarıyla yaptığı savunmada, "Aynı partiden belediye başkanı seçilen kişi neden bu projeyi durdurdu, 85 gündür sabah akşam anlamaya çalışıyorum. Dolandırıcılık nerede, Şenol Aslanoğlu il başkanı olmuş, babam yeniden seçilmemiş. Nasıl bir menfaat ilişkisi olabilir." ifadelerini kullandı.
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise tahliye talebinde bulunarak, "Üçüncü kişiye menfaat sağlamaktan bahsediliyor. Alt müteahhitler yok, üçüncü kişiler nerede, onlar evlerine gitti. 3 aydır içerdeyiz. Kongre süreci başladı. İlçe kongrelerini içeriden yürütüyorum. 19 Ekim'de il başkanlığı kongresi var. Orada olmazsam telafisi imkansız. Buradan mı il başkanı olacağım. Örnekköy 3 ve 4'üncü etapta inşaatlar yürüyor. 2026 Nisan'da teslim olacak. İnsanlar evlerinde oturacaklar. Biz neden bu kadar hapis yattık, lanet olsun siyasete bulaşmasaydım, il başkanı olmasaydım." dedi.
13 EKİM'E ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, İZBETON Yönetim Kurulu Üyeleri Levent İşler, Sevcan Tınaztepe, Orhan Sertaç Dölek, Mehmet Gürhan Özata ve eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alphan Bozan'ın tahliyesine karar verdi.
Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç, Hüseyin Şimşek, Barış Karcı ve Heval Savaş Kaya'nın tutukluluklarının ise devamına hükmedildi.
Heyet ayrıca tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarını kaldırdı, gelmeyen sanığın zorla getirilmesine ve Sayıştay üyelerinden bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.
Duruşma 13 Ekim'de İzmir Adliyesi'nde devam edecek.