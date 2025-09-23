ANKA-3 oyunun kurallarını baştan yazacak

Pentagon'a yakınlığıyla bilinen The National Interest dergisi, Türkiye'nin yeni nesil muharip insansız hava aracı ANKA-3 (MIUS) hakkında çok önemli analizde bulundu. ANKA- 3'ün Türkiye'yi Orta Doğu'da hâkimiyet sahibi hava gücü konumuna taşıyacağını yazan dergi, "ANKA-3'ün teknik özellikleri arasında düşük radar görünürlüğü (stealth benzeri gövde tasarımı), iç silah bölmeleri, yüksek irtifa uçuş kabiliyeti ve 1.200 kg'a kadar harp yükü taşıyabilme yeteneği dikkat çekiyor. Suriye, Libya, Kafkasya gibi çatışma sahalarında İHA'ların sağladığı istihbarat, gözetleme ve darbe kabiliyetini ANKA- 3'ün stealth ve yüksek irtifa avantajıyla daha etkili hale geldi. Türkiye, oyunun kurallarını değiştiriyor" yorumunu yaptı.
ANKA-3'ün 2026 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde aktif olarak konuşlandırılması bekleniyor. Ayrıca "sadık kanat adamı" (loyal wingman) konseptinde insanlı uçaklarla birlikte görev yapabilecek şekilde entegre edilmesi planlanıyor
