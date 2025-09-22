CHP kurultayı 30 dakika sürdü

CHP'de şaibeli 38. Olağan Kurultay davasında olası mutlak butlan kararını bertaraf etmek isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimi dün yeni bir kurultaya gitti. 600'den fazla delegenin talebiyle yapılan kurultayda Özel tek aday olarak kürsüye çıktı. Şaibeye adı karışan İstanbul İl delegeleri ve MYK üyeleri oy kullanamadı. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na yer ayrılmazken güvenoyu alamayan Özel yönetimi düştü. Dakikalar önce güvenoyu alamayan tek aday Özgür Özel, yeniden genel başkanlığa seçildi.



CHP'nin Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği 22. Olağanüstü Kurultayda 1127 delegeden 917'si oy kullandı. Seçimlerde 835 oy geçerli, 82 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuca göre, Özgür Özel, son 2 yılda 3'üncü defa genel başkanlığa seçilmiş oldu. Murat Emir, Genel Başkan adaylığı için verilen 15 dakikalık sürenin sonlandığını bildirdi. Genel Başkan Özgür Özel, tek aday olarak seçime girdi. CHP, kurultay öncesi Ankara İl Seçim Kurulu'nun iptale ilişkin kararını bekledi.