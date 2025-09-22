PODCAST CANLI YAYIN

CHP kurultayı 30 dakika sürdü

22. Olağanüstü Kurultay’da genel başkan adaylığı için 15 dakika süre verildi. Yarım saat sonra Özgür Özel 835 delegenin oyuyla tekrar Genel Başkan seçildi.

Giriş Tarihi:
CHP kurultayı 30 dakika sürdü

CHP'de şaibeli 38. Olağan Kurultay davasında olası mutlak butlan kararını bertaraf etmek isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimi dün yeni bir kurultaya gitti. 600'den fazla delegenin talebiyle yapılan kurultayda Özel tek aday olarak kürsüye çıktı. Şaibeye adı karışan İstanbul İl delegeleri ve MYK üyeleri oy kullanamadı. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na yer ayrılmazken güvenoyu alamayan Özel yönetimi düştü. Dakikalar önce güvenoyu alamayan tek aday Özgür Özel, yeniden genel başkanlığa seçildi.

CHP'nin Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği 22. Olağanüstü Kurultayda 1127 delegeden 917'si oy kullandı. Seçimlerde 835 oy geçerli, 82 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuca göre, Özgür Özel, son 2 yılda 3'üncü defa genel başkanlığa seçilmiş oldu. Murat Emir, Genel Başkan adaylığı için verilen 15 dakikalık sürenin sonlandığını bildirdi. Genel Başkan Özgür Özel, tek aday olarak seçime girdi. CHP, kurultay öncesi Ankara İl Seçim Kurulu'nun iptale ilişkin kararını bekledi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
Emekli maaşlarında zam yolda... Refah payı gündeme gelecek! İşte emekliye ek zam formülleri
Türk Telekom
Ali Koç dönemi sona erdi! Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Yol trafiğe kapatıldı! Bin polis görevde! İşte istenen cezalar
Başkan Erdoğan ABD'deki Türkevi'ne geldi! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin'i devlet olarak tanıdı! Netanyahu'dan ilhak tehdidi
Öğrencilere burs rehberi... Başvuru için geç kalmayın! Kimler ne kadar burs veriyor?
Ali Koç'un 260 milyon euroluk fiyaskosu! 7 yıl sıfır şampiyonluk
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı yaşadığı stres ve heyecanla yarışmaya damga vurdu!
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump iddialarına: Sağır duymaz uydurur
Kanarya'nın tadı yok! Kasımpaşa - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCU
Rize'de son durum... Bakan Uraloğlu açıkladı | 31 köy yolu ulaşıma açıldı
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili CHP'li İbrahim Kahraman oldu! AK Parti seçime itiraz edecek
CANLI TAKİP | CHP'nin olağanüstü kurultayında dikkat çeken detay! Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuk ayrılmadı | Özgür Özel yeniden seçildi
CHP'nin çöpten kalesi! İzmir'de toplanmayan çöpler yüzünden halk isyan etti Buca Belediyesi iki kişilik aileye 45 bin TL'lik su faturası gönderdi
Medya devlerinin İsrail propagandası artık resmileşti: Sumud filosu için karalamalar uygulanıyor
Galatasaray'da o yıldızlara kesik! Okan Buruk 11'ini netleştirdi
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasında şartlar neler? Kaç kişi yararlanabilecek? 4 soruda TOKİ kampanyası
Aylar önce sessiz sedasız nişanlandılar! Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in müstakbel eşi bakın kim çıktı