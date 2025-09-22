PODCAST CANLI YAYIN

Ankara'da kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı çetesine operasyon: 24 gözaltı

Ankara'da kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı çetesine operasyon düzenlendi. Yaşlı vatandaşları dolandıran çeteye yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da kendini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı vatandaşları dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. 24 şüpheli gözaltına alındı.

Kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, 9 ayrı vatandaşı "Adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ para topluyor, biz bu şahıslara operasyon yapacağız, bu sebeple evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin, inceleme sonrasında size geri vereceğiz, hesabımıza attığınız paralar sizin teminatınız olacak" diyerek dolandırdığı kaydedildi.

17 MİLYON 500 BİN TL

Mağdurlar ile telefon irtibatını hiç kesmeyen şüpheliler; 9 mağdurdan para ve ziynet eşyası aldılar, ayrıca dolarlarını bozdurtup hesaplarına göndermelerini istediler.

Mağdurların toplam 17 milyon 500 bin TL dolandırıldığı kaydedildi.

KAMERLAR ANBEAN KAYITTAYDI

70 yaşındaki kadın, sözde polislerin yönlendirmesi ile evinden içinde dolar ve ziynet eşyası bulunan beyaz poşetle çıktı. Şüpheliler yaşlı kadına 'poşeti gizlemen lazım' dediler ve buluşma oldu. Sözde polis olarak kendini tanıtan dolandırıcı, kadının yanına gitti, daha öncesinden belirledikleri şekilde "Parola barış" dedikten sonra poşeti alarak hızlı adımlarla ayrıldı ancak o anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı.

ŞÜPHELİLER OPERASYONLA YAKALANDI

Şüphelilerin izini süren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda; Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Denizli, Nevşehir, Mersin, Gaziantep, Adana illerinde gerçekleştirdiği operasyonla dolandırıcıları kıskıvrak yakaladı.

Sözde polis olduğunu söyleyen şahıslar para almaya gelirken yüzüne maske, başına şapka takıp yakalanmayacaklarını düşündüler. Şüpheli şahsın hesabına giden 2 milyon 850 bin TL paraya polis ve ilgili bankanın iletişimi sonrası bloke işlemleri uygulandı, dolandırılan şahsa iade edildi. Şüpheli şahısların 18'i Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

