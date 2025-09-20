PODCAST CANLI YAYIN

Asrın Felaketi'nde yıkılmıştı! Anadolu'nun ilk camisi gün sayıyor...

Depremde yıkılan Anadolu’nun ilk camisi Hatay’daki Habib-i Neccar Camii açılış için gün sayıyor...

Asrın Felaketi'nde yıkılmıştı! Anadolu'nun ilk camisi gün sayıyor...

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camii'nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaştıklarını açıkladı. Başkan Altay, "Konya olarak Hataylı kardeşlerimizle aramızda güçlü bir gönül bağı kurduk. Bu bağ, Habib-i Neccar Camii'nin restorasyonuyla daha da pekişti. Bu cami Hatay-Konya kardeşliğinin nişanesi olacak. Hamdolsun restorasyonda sona yaklaştık. İnşallah çok kısa zaman içinde bütün işlerimizi tamamlayarak Habib-i Neccar Camii'ni ibadete açmayı arzu ediyoruz" dedi.


Başkan Altay, Hatay'da, altyapı ve kanalizasyon çalışmalarından konteyner kentlere, içme suyundan enerjiye kadar destek olduklarını söyledi.

