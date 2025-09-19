Çelik Kubbe TEKNOFEST’te

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, TEKNOFEST, ikinci gününde de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Festival kapsamında gösterime alınan ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE gibi şirketler tarafından geliştirilen Çelik Kubbe ürünleri, büyük ilgi topladı. TESNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Çelik Kubbe için radarlar inşa ediyoruz" açıklamasını yaptı.



ERDOĞAN'DAN DAVET

Başkan Erdoğan, bugün TEKNOFEST'i ziyaret edeceğini açıkladı: Tüm İstanbullu hemşehrilerimi, bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için davet ediyorum" dedi.