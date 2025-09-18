PODCAST CANLI YAYIN

Trabzon’da alışveriş merkezindeki yangında alevler yeniden yükseldi

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan alışveriş merkezinde çıkan yangını soğutma çalışmaları sırasında alevler yeniden canlandı. Ekipler AVM’nin giriş kısmında yükselen alevlere müdahale ediyor.

