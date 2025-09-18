Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan alışveriş merkezinde çıkan yangını soğutma çalışmaları sırasında alevler yeniden canlandı. Ekipler AVM'nin giriş kısmında yükselen alevlere müdahale ediyor.
Trabzon’da alışveriş merkezindeki yangında alevler yeniden yükseldi
