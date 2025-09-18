TEKNOFEST'te ilk gününden yoğun ilgi! Bugüne dek 11 milyon genci ağırlayan dev şölen başladı

TEKNOFEST 2025 İstanbul'da coşkuyla başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen on binlerce teknoloji sever TEKNOFEST'e katıldı. Yerli ve milli teknolojilerin sergilendiği festivale çok büyük bir ilgi vardı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: TEKNOFEST sadece bir festival değildir. Asırlardır süren taklit uykusuna, öğrenilmiş çaresizliğe en güçlü itirazdır.

AKIN AKIN TEKNOFEST'E

TEKNOFEST İstanbul büyük bir heyecanla başladı... Hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu. Dereceye girenlere 85 milyon lira ödül dağıtılacak...

Bugüne kadar 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 5 gün boyunca miniklerden gençlere, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar her yaşa hitap eden aktivitelere ev sahipliği yapacak. Festivalde, hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçları sergisinin yanı sıra öğrencilere özel ilk uçuş deneyim fırsatı sunuyor.

TEKNOFEST İstanbul kapsamındaki teknoloji yarışmalarına, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu. TEKNOFEST'te, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkarken, 58 ana, 137 alt kategoride yapılacak yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar toplamda 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek. TEKNOFEST İstanbul, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da festivalde yer aldı ve büyük ilgi gördü.

DAVAMIZ ZULME DUR DİYECEK

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Dünya pusulasını yitirmiş bir gemi gibi korkunç bir karanlığa sürükleniyor. Gözlerimizin önünde modern çağın soykırımı yaşanıyor. Gazze'de çocuklar masum insanlar katlediliyor. Bir yerde bebekleri öldürmek meşru görülüyorsa orada artık ahlaki ve hukuki hiçbir sınır kalmamıştır. Tüm kalbimle inanıyorum ki medeniyetimizin bize emrettiği adaleti, üzerimize düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirdiğimizde er ya da geç iyilik muhakkak kazanacak. Bizim davamız bu zulme dur diyecek caydırıcı güce ulaşmaktır" dedi.