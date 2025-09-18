Başkan Erdoğan İsrail'in başbakanı Netanyahu'ya haddini bildirdi: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç bitmeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Terörist devlet İsrail'in saldırılarına değinen Başkan Erdoğan, "Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek. Bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı unutmayacaklar. Biz Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan geri adım atmayacağız. Asırlarca İslam'ın bayraktarlığını üstlenen bir milletin efradı olarak 400 yıl Kudüs'ü şerife hizmetkarlık yapmanın şerefini yaşadık. Netanyahu bunları bilmez" dedi. Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

"BELKİ ÖĞRENİR"

Bugün buradan tekrar haykırıyorum belki öğrenir, "La İlahe İllallah İbrahim Halilullah" ifadesinde anlamını bulunan hürmet, hikmet, hoşgörü ile bu övülmüş şehrini yüzyıllar boyunca bir barış ve esenlik yurdu haline biz getirdik. Biz zulme ve zalime boyun eğmeyiz. İsrail'in vahşi saldırıları altında Gazzeli mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez. Zulümle, soykırımla kendisine gelecek inşa etmek isteyenler döktükleri kanda boğulacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yerleşkesi toplam 548 bin metrekare büyüklüğünde bir arsa üzerinde konumlandı.