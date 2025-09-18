PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan İsrail'in başbakanı Netanyahu'ya haddini bildirdi: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç bitmeyecek

Başkan Erdoğan, terörist devlet İsrail'in başbakanı Netanyahu'ya haddini bildirdi: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç bitmeyecek.

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan İsrail'in başbakanı Netanyahu'ya haddini bildirdi: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç bitmeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Terörist devlet İsrail'in saldırılarına değinen Başkan Erdoğan, "Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek. Bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı unutmayacaklar. Biz Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan geri adım atmayacağız. Asırlarca İslam'ın bayraktarlığını üstlenen bir milletin efradı olarak 400 yıl Kudüs'ü şerife hizmetkarlık yapmanın şerefini yaşadık. Netanyahu bunları bilmez" dedi. Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

"BELKİ ÖĞRENİR"
Bugün buradan tekrar haykırıyorum belki öğrenir, "La İlahe İllallah İbrahim Halilullah" ifadesinde anlamını bulunan hürmet, hikmet, hoşgörü ile bu övülmüş şehrini yüzyıllar boyunca bir barış ve esenlik yurdu haline biz getirdik. Biz zulme ve zalime boyun eğmeyiz. İsrail'in vahşi saldırıları altında Gazzeli mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez. Zulümle, soykırımla kendisine gelecek inşa etmek isteyenler döktükleri kanda boğulacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yerleşkesi toplam 548 bin metrekare büyüklüğünde bir arsa üzerinde konumlandı.

Başkan Erdoğandan Netanyahuya Kudüs ayarı: Müslümanlar haklarında tek bir geri adım dahi atmayacakBaşkan Erdoğandan Netanyahuya Kudüs ayarı: Müslümanlar haklarında tek bir geri adım dahi atmayacak

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de! Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu
Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak?
Dünyaca ünlü profesörler ayakta alkışladı! Arda Çetinkaya ve Buket Atalay'ın projesi NASA'ya damga vurdu
Türk Telekom
Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor | İşte detaylar
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı! 25 baz puan düşürüldü
Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya Kudüs ayarı: "Müslümanlar haklarında tek bir geri adım dahi atmayacak"
Kanarya'ya soğuk duş! Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU
Aşk ve Gözyaşı
Fikret Orman ile ilişkisi tam gaz! Güzide Duran "Tekrar evlenmek ister misiniz?" sorusuna bakın ne tepki verdi
Charlie Kirk suikastında ABD'li gazeteci Tucker Carlson bombayı patlattı: "Netanyahu'dan hoşlanmıyordu"
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! İmralı şartı sundu komisyonu hedef aldı
AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'in Bayrampaşa iftiralarına sert tepki: Bir müfteri olarak anılacak!
Son dakika: Tutuklanan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı | Seçim tarihi belli oldu
PKK zıplıyor... Avukatları kıvranıyor... Teröristbaşı "Umut Hakkı" mı istiyor? Öcalan'dan yeni açıklama: Süreç hukuksal çözüm aşamasına geldi
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Yerine o yıldız adayı gelecek
Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi