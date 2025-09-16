MKE fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada mütalaa açıklandı! Savcı sanıklar için 15 yıla kadar hapis istedi

Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran 2023'te 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada savcı, esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar üretim mühendisi Zafer Sarı, asit dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, müdür vekili Kuntay Karabacak ve iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini, söz konusu rapora tarafların itiraz dilekçesi sunduklarını belirterek, savunmaları için sanıklara söz verdi.

Sanık Şık, alınan raporlarda kurallara uygun çalışılmadığının ve tesisin insan hayatını koruyacak şekilde düzenlendiğinin belirlendiğini savunarak, "Tüm sistemler otomatik. Vanaların çalışması da el değmeksizin, uzaktan kumanda odasından yürütülüyor. Şahsıma yapılan suçlamalar afaki suçlamalardır. Bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Bir eksiksizlik, uygunsuzluk olmadı, yapılan işlem kural dışıydı bunu önleme imkanım yoktu." dedi.

MKE'deki patlama (Takvim arşiv)

Sanık Atasoy da tesisin kamerayla izlendiğini, personelin otomatik sistemi manuel olarak durdurduğunu ileri sürerek, "Rahmetli Mehmet Kutlu'nun bir gün önce yapmadığı bir işi, gün sonu raporunda yapıldı göstermesi ve başkasına tarifle yaptırması kusurlu olduğunu gösterir. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Sarı ise bilirkişi raporuna itiraz ettiğini, otomatik sistemin, 1986'da yapılmış 40 yıllık bir sistem olduğunu, buna göre değerlendirme yapılması gerektiğini kaydederek, "Raporda inisiyatif çalışana bırakılmıştır denmiş ama bu sistemin gerektirdiği bir işleyiş. Bu bir inisiyatif bırakma değil, sistemin işleyiş biçimi. Usta kendi yapması gereken şeyi başkasına yaptırarak işlemi gerçekleştiriyor. Vanalar yanlış sırayla açılıyor ve patlama gerçekleşiyor. Beraatımı talep ediyorum." beyanında bulundu.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek, mahkemeden, beraat talep etti.

Söz alan taraf avukatları, mevcut bilirkişi raporunu kabul etmediklerini belirterek, yeni bilirkişi raporu alınmasını istedi.

MAHKEME, MÜTALAAYA KARŞI SANIKLARA SÜRE VERDİ

Mahkeme başkanı beyanların ardından esasa ilişkin görüşünü açıklaması için cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, sanıklar Zafer Sarı, Oktay Armağan, Ahmet Atasoy, Durdu Uğur Şık ve Aynur Karabaş'ı tali kusurlu bularak "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını, sanık Kuntay Karabacak'ın ise kusurlu olmadığı anlaşıldığından beraatını talep etti.

Sanık avukatları da savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma için mahkemeden ek süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanda bulunmaları için taraflara süre vererek, duruşmayı 2 Aralık'a ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran 2023'te meydana gelen patlamada, işçiler Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu hayatını kaybetmişti.

Patlamayla ilgili Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olaydan bir gün önce üretilen 4 kilo 800 gram jelatinit dinamitin, paketleme tezgahındaki şanzıman arızası nedeniyle işlenip, paketlenmeden depoya kaldırıldığı, olay günü fazla mesaiye gelen personelin bulunduğu sırada patlamanın yaşandığı belirtildi.

İddianamede, sanıklar Durdu Uğur Şık, Kuntay Karabacak, Aynur Karabaş, Zafer Sarı, Oktay Armağan ve Ahmet Atasoy'un "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapsi isteniyordu.