Ankara MKE patlama son dakika haberi: Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi.
5 İŞÇİ ŞEHİT OLDU | VİDEO İZLE
ACI HABER! 5 İŞÇİ ŞEHİT OLDU
Milli Savunma Bakanlığı, Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada patlamaya ilişkin şunlar kaydedildi:
"Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."
VALİ ŞAHİN SON DURUMU AÇIKLADI
Ankara Valisi Vasip Şahin patlamaya ilişkşn açıklamalarda bulundu.
PATLAMA KİMYASAL TEPKİMEDEN KAYNAKLANDI
Patlamanın kimyasal tepkimeden kaynaklandığını belirten Şahin, "Yaşanan patlamada 5 işçimiz maalesef şehit olmuştur. Cumhuriyet savcılarımız son durumu inceliyorlar." dedi.
ROKET FABRİKASINDAKİ PATLAMA NEDEN OLDU? | VİDEO İZLE
PATLAMA NEDEN OLDU?
A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, fabrikadaki güvenlik önlemlerinin çok sıkı olduğuna dikkat çekerek patlamanın yangından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.