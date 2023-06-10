Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.06.2023 10:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.06.2023 11:13
    ABONE OL

    Ankara MKE patlama haberi: MKE roket ve patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi: 5 işçi şehit oldu

    Ankara MKE patlama son dakika haberi: Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi. Patlamanın kimyasal tepkimeden kaynaklandığını belirten Şahin, "Yaşanan patlamada 5 işçimiz maalesef şehit olmuştur. Cumhuriyet savcılarımız son durumu inceliyorlar." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

    AHaber CANLI YAYIN

    Ankara MKE patlama son dakika haberi: Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi.

    5 İŞÇİ ŞEHİT OLDU | VİDEO İZLE


    ACI HABER! 5 İŞÇİ ŞEHİT OLDU
    Milli Savunma Bakanlığı, Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi.



    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada patlamaya ilişkin şunlar kaydedildi:

    "Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

    VALİ ŞAHİN SON DURUMU AÇIKLADI
    Ankara Valisi Vasip Şahin patlamaya ilişkşn açıklamalarda bulundu.

    PATLAMA KİMYASAL TEPKİMEDEN KAYNAKLANDI
    Patlamanın kimyasal tepkimeden kaynaklandığını belirten Şahin, "Yaşanan patlamada 5 işçimiz maalesef şehit olmuştur. Cumhuriyet savcılarımız son durumu inceliyorlar." dedi.

    ROKET FABRİKASINDAKİ PATLAMA NEDEN OLDU? | VİDEO İZLE

    PATLAMA NEDEN OLDU?
    A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, fabrikadaki güvenlik önlemlerinin çok sıkı olduğuna dikkat çekerek patlamanın yangından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

        ÇALIŞANLARIN YAKINLARI FABRİKA ÖNÜNDE TOPLANDI
        Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.





        ROKET VE PATLAYICI İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN FAALİYET GÖSTERİYOR
        Fabrika, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın roket ve patlayıcı ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösteriyor.

        Fabrikada ayrıca roket yakıtı ve barutların patlatma, ısı ve dinamik atış testleri yapılıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Mangır Merdan yine kustu
        Haberler Güncel Ankara MKE patlama haberi: MKE roket ve patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi: 5 işçi şehit oldu
            loading
            SON DAKİKA