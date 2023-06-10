"Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

VALİ ŞAHİN SON DURUMU AÇIKLADI

Ankara Valisi Vasip Şahin patlamaya ilişkşn açıklamalarda bulundu.

PATLAMA KİMYASAL TEPKİMEDEN KAYNAKLANDI

Patlamanın kimyasal tepkimeden kaynaklandığını belirten Şahin, "Yaşanan patlamada 5 işçimiz maalesef şehit olmuştur. Cumhuriyet savcılarımız son durumu inceliyorlar." dedi.

ROKET FABRİKASINDAKİ PATLAMA NEDEN OLDU? | VİDEO İZLE

PATLAMA NEDEN OLDU?

A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, fabrikadaki güvenlik önlemlerinin çok sıkı olduğuna dikkat çekerek patlamanın yangından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.