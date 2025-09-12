Ekrem İmamoğlu "sahtecilikten" hakim karşısına çıkıyor! 8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebi

DAVA BUGÜN

CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis ve "siyasi yasak" istemiyle bugün Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan Silivri duruşma salonunda hakim karşısına çıkıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de davayı takip etmek için saat 11.00 sıralarında Silivri'ye geldi.