Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! "Sonu şampiyonluk olsun"

Başkan Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan'ı 94-68 mağlup eden Türkiye için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, " FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi bir basketbol oynayarak Yunanistan'ı eleyen ve adını finale yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! ʺSonu şampiyonluk olsunʺ (Başkan Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı)

Başkan Erdoğan Yunanistan'ı 94-68 mağlup eden A Milli Basketbol takımını telefonla arayarak tebriklerini iletti. Milli takımın teknik adamı Ergin Ataman'la görüşen Başkan Erdoğan, "Tebrik ediyorum, bize bu mutluluğu yaşattığınız için. Bütün sporcu kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum" ifadelerine yer verdi. Ergin Ataman da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Final maçı pazar akşamı Almanya'yla. İnşallah onu da kazanacağız. İkincilik bizi tatmin etmez." dedi.