PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! "Sonu şampiyonluk olsun"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen A Milli Basketbol Takımımızı tebrik etti. Erdoğan paylaşımında, "Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Başkan Erdoğan finale yükselen milli takımı telefonla da arayarak tebriklerini iletti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! "Sonu şampiyonluk olsun"

Başkan Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan'ı 94-68 mağlup eden Türkiye için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi bir basketbol oynayarak Yunanistan'ı eleyen ve adını finale yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! ʺSonu şampiyonluk olsunʺ (Başkan Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı)Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! ʺSonu şampiyonluk olsunʺ (Başkan Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı)

Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 12 DEV ADAM'A TEBRİK TELEFONU

Başkan Erdoğan Yunanistan'ı 94-68 mağlup eden A Milli Basketbol takımını telefonla arayarak tebriklerini iletti. Milli takımın teknik adamı Ergin Ataman'la görüşen Başkan Erdoğan, "Tebrik ediyorum, bize bu mutluluğu yaşattığınız için. Bütün sporcu kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum" ifadelerine yer verdi. Ergin Ataman da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Final maçı pazar akşamı Almanya'yla. İnşallah onu da kazanacağız. İkincilik bizi tatmin etmez." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: "Savunacak bir şeyi olmayınca..."
İBB'den ulaşıma yine zam! İşte yeni fiyat tarifesi: Ne zaman geçerli olacak?
Finaldeyiz: Bekle bizi Almanya! Türkiye - Yunanistan: 94-68 | MAÇ SONUCU
3 farklı donanım 2 yeni renk! Togg'un yeni modeli T10F'nin özellikleri neler?
CHP'li Ekrem İmamoğlu "sahtecilikten" hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun'dan az olduğunu iddia etti | Davada ara karar açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırı: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi! Saldırganın anne ve babası dahil 9 kişi tutuklandı!
Fenerbahçe açıkladı! Ocak ayının ilk transferi Real Madrid'den
Başkan Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: "Emanete sahip çıkacağız"
Şampiyonlar Ligi öncesi hedef 3 puan! Okan Buruk 11'ini belirledi
BM'de Filistin sorununun iki devletli çözümü oylama ile kabul edildi
Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk'ü öldüren Tyler Robinson gözaltında | Fotoğrafları ortaya çıktı
Askeri konvoy kameralara takıldı! İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Barak MX hava savunma sistemi sevkiyatı
Jota Silva resmen Beşiktaş'ta!
Memura en az 60 bin TL! Memur emeklisi 2026 Ocak'ta ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı
Kremlin'den son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu | Trump: Sabrım tükeniyor
Gürsel Tekin'den kendisini linç eden CHP'lilere sert tepki: "Suç ortaklığını bozuyoruz"
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum
NATO kapısında alarm! Rusya ve Polonya tatbikata başladı Polonya dikenli telleri çekti
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Charlie Kirk suikastında yeni bomba! Saldırıdan 20 dakika sonra gizli uçak kalktı Mossad iddiası güçlendi | Son ifşası Epstein