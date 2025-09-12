PODCAST CANLI YAYIN

Herkes rütbesini bilecek! Cedi Osman'ın Giannis Antetokounmpo'ya ders verdiği an

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler, pazar günü Almanya ile şampiyonluk için parkede olacak. Karşılaşmanın en dikkat çekici anı ise Cedi Osman'ın Giannis Antetokounmpo ile aynı karede vurduğu smaç oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Herkes rütbesini bilecek! Cedi Osman'ın Giannis Antetokounmpo'ya ders verdiği an

Maçta öne çıkan anlardan biri kaptan Cedi Osman'ın vurduğu smaç oldu. Smaç sonrası çekilen bir karede, Türkiye'nin kaptanı Cedi Osman ve Yunanistan'ın NBA süperstarı Giannis Antetokounmpo aynı karede yer aldı.

Cedi Osman'ın smaç vurduğu an (X)Cedi Osman'ın smaç vurduğu an (X)

GÜNDEME OTURDU

Cedi'nin basketinin ardından Giannis'in üzgün ve moralsiz halleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda basketbolsever tarafından paylaşılan fotoğraf, gecenin simge karesi olarak öne çıktı.

Cedi Osman (REUTERS)Cedi Osman (REUTERS)

GALİBİYETİN MİMARLARINDAN BİRİ OLDU

Yıldız oyuncu sakatlığına rağmen büyük bir özveriyle oynadığı karşılaşmayı 17 sayı, 3 ribaund ve 3 asist ile tamamlayarak galibiyette önemli rol üstlendi.

Finaldeyiz: Bekle bizi Almanya! Türkiye - Yunanistan: 94-68 | MAÇ SONUCUFinaldeyiz: Bekle bizi Almanya! Türkiye - Yunanistan: 94-68 | MAÇ SONUCU
Finaldeyiz: Bekle bizi Almanya! Türkiye - Yunanistan: 94-68 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: "Savunacak bir şeyi olmayınca..."
İBB'den ulaşıma yine zam! İşte yeni fiyat tarifesi: Ne zaman geçerli olacak?
Finaldeyiz: Bekle bizi Almanya! Türkiye - Yunanistan: 94-68 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan T10F'in ilk teslimat törenine katılacak! Togg'un yeni modelinin özellikleri neler?
CHP'li Ekrem İmamoğlu "sahtecilikten" hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun'dan az olduğunu iddia etti | Davada ara karar açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırı: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi! Saldırganın anne ve babası dahil 9 kişi tutuklandı!
Fenerbahçe açıkladı! Ocak ayının ilk transferi Real Madrid'den
Başkan Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: "Emanete sahip çıkacağız"
Şampiyonlar Ligi öncesi hedef 3 puan! Okan Buruk 11'ini belirledi
BM'de Filistin sorununun iki devletli çözümü oylama ile kabul edildi
Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk'ü öldüren Tyler Robinson gözaltında | Fotoğrafları ortaya çıktı
Askeri konvoy kameralara takıldı! İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Barak MX hava savunma sistemi sevkiyatı
Jota Silva resmen Beşiktaş'ta!
Memura en az 60 bin TL! Memur emeklisi 2026 Ocak'ta ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı
Kremlin'den son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu | Trump: Sabrım tükeniyor
Gürsel Tekin'den kendisini linç eden CHP'lilere sert tepki: "Suç ortaklığını bozuyoruz"
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum
NATO kapısında alarm! Rusya ve Polonya tatbikata başladı Polonya dikenli telleri çekti
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Charlie Kirk suikastında yeni bomba! Saldırıdan 20 dakika sonra gizli uçak kalktı Mossad iddiası güçlendi | Son ifşası Epstein