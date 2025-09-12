Herkes rütbesini bilecek! Cedi Osman'ın Giannis Antetokounmpo'ya ders verdiği an

Maçta öne çıkan anlardan biri kaptan Cedi Osman'ın vurduğu smaç oldu. Smaç sonrası çekilen bir karede, Türkiye'nin kaptanı Cedi Osman ve Yunanistan'ın NBA süperstarı Giannis Antetokounmpo aynı karede yer aldı.
GÜNDEME OTURDU
Cedi'nin basketinin ardından Giannis'in üzgün ve moralsiz halleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda basketbolsever tarafından paylaşılan fotoğraf, gecenin simge karesi olarak öne çıktı.
GALİBİYETİN MİMARLARINDAN BİRİ OLDU
Yıldız oyuncu sakatlığına rağmen büyük bir özveriyle oynadığı karşılaşmayı 17 sayı, 3 ribaund ve 3 asist ile tamamlayarak galibiyette önemli rol üstlendi.