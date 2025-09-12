Herkes rütbesini bilecek! Cedi Osman'ın Giannis Antetokounmpo'ya ders verdiği an

Maçta öne çıkan anlardan biri kaptan Cedi Osman'ın vurduğu smaç oldu. Smaç sonrası çekilen bir karede, Türkiye'nin kaptanı Cedi Osman ve Yunanistan'ın NBA süperstarı Giannis Antetokounmpo aynı karede yer aldı.

Cedi Osman'ın smaç vurduğu an (X) GÜNDEME OTURDU Cedi'nin basketinin ardından Giannis'in üzgün ve moralsiz halleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda basketbolsever tarafından paylaşılan fotoğraf, gecenin simge karesi olarak öne çıktı.