İzmir'de CHP belediyeciliği resmen battı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman işçiye verdiği sözleri tutmayınca belediye çatısı altında görev yapan işçiler ayaklandı. İçeride bulunan 3 aylık maaşlarını alamayan işçiler, belediyesinin Menderes Caddesi üzerindeki hizmet binasını bastı. Kapıları kapatıp giriş çıkışları engelleyen işçiler alacakları ödenene kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.
İzmir Buca’da işçi isyanı: Maaşlar ödenmeyince belediye binası kapatıldı
