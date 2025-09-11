İsrail’den Doha’ya “Kıyamet Günü” saldırısı: Türkiye’nin uyarısıyla Hamas son anda kurtuldu

Gazze'de yüzyılın soykırımına imza atan İsrail iyice azdı. İsrail, önceki gün Katar'ın Başkenti Doha'yı hedef aldı. "Kıyamet Günü" adı verilen operasyonda Doha'da ateşkes görüşmeleri yapan Halil el-Hayya, Halid Meşal, Zaher Cebbarin, Musa Ebu Merzuk gibi Hamas'ın önde gelen isimlerinin bulunduğu heyet İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 10 savaş uçağı ve İHA'larla vuruldu. Ancak bu operasyon, Türkiye'nin Doha'ya uyarmasıyla, fiyaskoya dönüştü.

Amerikan Wall Street Journal'a göre Türk istihbaratının Doha'da Hamas'ı uyardığı ve toplantının yapıldığı binayı terk etmelerini istedi.



Halil el-hayya, Halid Meşal, Zaher Cebbarin, Musa Ebu Merzuk gibi birçok yetkili, 15.40'ta binayı terk etti. İsrail ordusuna bağlı üniformalı teröristler, 15.46'da binaya bomba yağdırdı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Tel Aviv'e "Hamas'ın üst düzey yönetimine nokta operasyon gerçekleştirildi" bilgisini verdi. Kısa sürede operasyonun fiyaskoyla sonuçlandığı ortaya çıktı.

Başbakan Netanyahu'nun çılgına döndüğünü Genelkurmay Başkanı ve hava kuvvetleri komutanına tepki gösterdiği belirtildi. Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ise uyarı için Katar'ı aradığı saatin de 15.56 olduğu ortaya çıktı.

Başta Türkiye olmak üzere İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Brezilya gibi 70'e yakın ülke İsrail'i kınadı.

İSRAİL SANA'YI VURDU: 9 ÖLÜ 118 YARALI

Terörist İsrail, dün de Yemen'in kalbi Sana'yı vurdu. Husiler'e ait Savunma Bakanlığı binası ağır hasar aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 118 kişi yaralandı.

SON ANDA ÖĞRENDİM

Trump, terörist İsrail'in saldırısından sonra şu açıklamayı yaptı: ''Barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çaba sarf eden ve cesurca riskler alan, egemen bir ülke ve ABD'nin yakın müttefiki olan Katar'ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine hizmet etmez. Bu karar Başbakan Netanyahu tarafından alınmış bir karardı, benim tarafımdan alınmış bir karar değildi. Trump, saldırıdan birkaç dakika önce bilgilendirildiğini iddia etti.''

ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları inandırıcı bulunmadı.