500 yıllık Sinop Cezaevi AB desteğiyle müzeye dönüştü

Türkiye’nin önemli hafıza mekânlarından tarihî Sinop Cezaevi, Avrupa Birliği desteğiyle kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından kültürel miras müzesine dönüştürüldü. Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cezaevinin artık geçmişe ışık tutan bir kültür ve sanat alanı olacağını belirtti. 8 milyon Euro’luk projeyle hayata geçirilen müze, Alcatraz benzeri yapısıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'nin hafıza mekânlarından tarihî Sinop Cezaevi kültürel miras yolculuğunda yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Avrupa Birliği (AB) desteğiyle müzeye dönüştürülen cezaevinin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

Ersoy, "Sinop Tarihî Cezaevi artık sadece geçmişin sessiz tanığı değil, geleceğe ışık tutan bir kültür ve hafıza mekanı olarak yeniden hayat buluyor. Yaklaşık 8 milyon Euro'luk bütçe ile yürütülen projenin her aşamasında hem tarihe vefa gösterdik hem de bu toprakların kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedefledik." ifadesini kullandı.

Müzenin açılışında konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, "Bu müzenin sadece bir hafıza mekânı değil; yaşayan bir mekân olmasını istiyoruz. Yerel ve uluslararası toplulukların ve sivil toplumun konserler, sergiler, atölyeler ve sohbetler için bir araya geldiği bir yer. Gençlerin tarihten ilham aldığı, sanatçıların eser üretebildiği, vatandaşların mirasın gerçekten kendilerine ait olduğunu hissedebildiği bir mekân." ifadelerini kullandı.

500 YILLIK CEZAEVİ

Tarihi MÖ 6. yüzyıla uzanan Sinop Kalesi'ndeki iç kale bölümüne kurulmuş olan Sinop Cezaevi'nin hikâyesi 1560 yılına kadar uzanıyor. Cezaevinde idamlık suçlular ve siyasi suçlular kaldı: Kırım Hanı II. Devlet Giray, Gürcü Nusret, Sabahattin Ali, Refik Halit Karay, Mustafa Suphi, Ahmet Bedevi Kuran, Ruhi Su, Burhan Felek, Zekeriya Sertel, Refi' Cevad Ulunay.

Sebahattin Ali'nin yıllarca yattığı bu cezaevi için yazdığı "Aldırma gönül" şiiri, günümüzde de birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

İŞTE ALCATRAZ

Alcatraz Adası 1861-1963 yılları arasında cezaevi olarak kullanıldı. San Francisco Körfezi'ndeki cezaevi Al Capone, Doc Barker, "makineli tüfek" George Kelly, "kuş adam" ya da Alkatraz Kuşçusu olarak bilinen Robert Franklin Stroud, Bonnie ve Clyde ikilisinin şoförü Floyd Hamilton gibi isimleri ağırladı.

