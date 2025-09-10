PODCAST CANLI YAYIN

Eğitimde rüşvet operasyonu: 46 kişi yakalandı

İstanbul merkezli operasyonda, denklik belgesi ve karot raporu işlemlerinde rüşvet karşılığı sahte evrak düzenleyen şüphelilerden 46’sı gözaltına alındı.

Giriş Tarihi:
Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı uyruklulardan denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet aldıkları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar için zorunlu kıldığı karot raporu ile ilgili de rüşvet karşılığı rapor düzenledikleri tespit edilen şüphelilerden 46'sı yakalandı.

YABANCI UYRUKLU KİŞİLERDEN RÜŞVET ALMIŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "kamu kurumları zararına dolandırıcılık" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet alındığı tespit edildi.

KISA SÜREDE MEZUN ETMİŞLER

Şüphelilerin liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin açık lise, akşam lisesi gibi özel okullara kaydının yapılarak kısa sürede mezun edilmeleri karşılığında rüşvet aldıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin karot raporu ile ilgili rüşvet karşılığında rapor düzenledikleri belirlendi. (Fotoğraf AA arşiv)Şüphelilerin karot raporu ile ilgili rüşvet karşılığında rapor düzenledikleri belirlendi. (Fotoğraf AA arşiv)

SAHTE KAROT RAPORU DÜZENLENMİŞ

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar için zorunlu kıldığı karot raporu ile ilgili rüşvet karşılığında rapor düzenledikleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında 54 şüpheli için gözaltı kararı verildi. (Fotoğraf AA arşiv)Soruşturma kapsamında 54 şüpheli için gözaltı kararı verildi. (Fotoğraf AA arşiv)

46 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 46'sı yakalandı. Firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu: 20 şüpheli yakalandı! Gözaltı listesi ortaya çıktı
