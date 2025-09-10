Eğitimde rüşvet operasyonu: 46 kişi yakalandı

Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı uyruklulardan denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet aldıkları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar için zorunlu kıldığı karot raporu ile ilgili de rüşvet karşılığı rapor düzenledikleri tespit edilen şüphelilerden 46'sı yakalandı.

YABANCI UYRUKLU KİŞİLERDEN RÜŞVET ALMIŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "kamu kurumları zararına dolandırıcılık" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet alındığı tespit edildi.

KISA SÜREDE MEZUN ETMİŞLER

Şüphelilerin liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin açık lise, akşam lisesi gibi özel okullara kaydının yapılarak kısa sürede mezun edilmeleri karşılığında rüşvet aldıkları ortaya çıktı.