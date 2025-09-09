Başkan Erdoğan’dan CHP’nin sokak çağrısına sert tepki: “Bağırsalar da adaletin tecellisine mani olamayacaklar''

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuştu. CHP'nin yaptığı sokak çağrısına tepki gösteren Erdoğan, "Milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz. Sokakların karıştırılmasına izin vermeyiz. Mahkemeyi tanımıyorum demek hukuka kafa tutmaktır. Hukuk devletine karşı çıkıyorlar. Bağırsalar da adaletin tecellisine mani olamayacaklar." dedi.

Evleneceklere müjde veren Erdoğan, "2026 Ocak itibariyle çiftlerden her ikisi de 18-25 yaş altında ise kredi tutarını 250 bin liraya; diğer durumlarda 200 bin liraya çıkarıyoruz." ifadesini kullandı.