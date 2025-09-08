Genç kadın kalp krizi geçirdi

Isparta Ayazmana'da yaşayan 32 yaşındaki güzellik uzmanı Buket Gülver'den haber alamayan ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler, genç kadını ölü buldu. Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemleri tamamlanan genç kadının geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Buket Gülver'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gülcü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Abla Ayşe Gülver Ünlü, sosyal medyada yaptığı paylaşımda kardeşinin sağlık sorunlar yaşadığını, evden çıkmak üzereyken kalp krizi geçirdiğini ifade etti.