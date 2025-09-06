PODCAST CANLI YAYIN

Deprem bölgesinde 300 bininci konut teslim ediliyor: Erdoğan Malatya’da anahtar verecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan afet konutu çalışmaları kapsamında, 11 ilde 3 bin 481 şantiyede inşa süreci sürerken, Malatya’da düzenlenecek törende 300 bininci konutun anahtarı hak sahibine teslim edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum’un katılacağı törende ayrıca 12 yeni okul hizmete açılacak, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’a canlı bağlantılarla konut teslimi yapılacak.

K.Maraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının inşası devam ediyor. Bugün Malatya'da düzenlenecek törende, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum, 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek.

Ayrıca törende yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak. Törende Hatay, K. Maraş ve Adıyaman'a canlı bağlantılar yapılarak hak sahibi vatandaşlara anahtarları verilecek.

3 ÇOCUKLU AİLELERE VE GENÇLERE MÜJDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müjdeyi açıkladı.

Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için çalışıyoruz. Çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm detaylarıyla projeyi açıklayacak. Kira fiyatları düşecek. Gençlerimize özel yüzde 20 kontenjan sağlayacağız. Aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayıracağız. Borcunun tamamını kapatacak vatandaşlara yüzde 25 indirim yapıyoruz." dedi.

