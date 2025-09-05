MSB’den SDG terör örgütü açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesinin Suriye'nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirtti.

Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'nda gerçekleştirilen MSB basın bilgilendirme toplantısı sonrası şu bilgiler paylaşıldı: ''SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi Suriye'nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetlerimiz nettir. SDG terör örgütünün süreci sabote eden tavırlarına izin vermeyeceğimiz ve Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliği içinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimiz defalarca belirtildi. SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir...''

