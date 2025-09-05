PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de olağanüstü kurultay kararı!

CHP 21 Eylül'de olağanüstü kurultaya gidiyor. 900 delege Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Kurultay, 21 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'de olağanüstü kurultay kararı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, "Partimize yönelik kuşatmaya karşın delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Partimize yönelik kuşatmaya karşın delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıllık köklü tarihi boyunca her türlü baskıya, engellemeye ve müdahaleye rağmen halk iradesini savunmuş; demokrasiden, hukuk devletinden ve özgürlüklerden asla taviz vermemiştir. Bu olağanüstü kurultay, yalnızca partimizin geleceğini değil; aynı zamanda Türkiye'de çok sesliliğe, çoğulculuğa ve demokratik siyasete duyulan inancı da yeniden ortaya koyacaktır. Delegelerimizin iradesiyle alınan bu karar, iktidarın tüm müdahale girişimlerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin dimdik ayakta olduğunun en güçlü kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi"
Yeni sosyal konutta gençlere ve 3 çocuklu ailelere kontenjan! TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor...
Can Borcu
YSK açıkladı: "İstanbul'daki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek" | İl yönetimi kararına itiraz reddedildi
Fatih Aydın'ın ölüm sebebi ne? Esra Erol canlı yayında otopsi raporunu açıkladı: "İncelenen kemiklerde..."
Zelenskiy duyurdu: Avrupalı askerler Ukrayna yolcusu!
Terör örgütü PKK/YPG ateşle oynuyor! Suriye-Türkiye sınırı boyunca ikmal hatları ve tünel çalışması
Savcı Ercan Kayhan'a veda! Kızı ve oğlu gözyaşlarını tutamadı annenin ağıtları yürekleri dağladı
CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?
Pazartesi günü okullar saat kaçta başlayacak? İstanbul Valiliği duyurdu: "3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak"
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: "CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracağız"
Trump Pentagon'un ismini değiştiriyor! Pentagon’un adı “Savaş Bakanlığı” oluyor
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Firari Can Dündar'dan CHP'ye "sokak" aklı! Darbe çağrısı yaptı
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Canan Kaftancıoğlu bombası! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i kızdıracak!
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Okullara kayıt sırasında zorunlu bağış var mı? Bakan Yusuf Tekin açıkladı: "Kimse benden para istiyorlar diyemez"
SSK, Bağkur emekli maaşına yeni formül: Maaşı 16.881, 18.000, 20.000, 21.000, 22.000 olanlar kaç TL zam alacak?
Süt Kardeşler’in Bihter’i artık 74 yaşında! Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi son haliyle şaşkına çevirdi