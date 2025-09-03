Kapalıçarşı'da "taş" gibi operasyon! Perde arkası ortaya çıktı... Hindistan-Dubai-İstanbul hattında "pırlanta" trafiği

Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı

DARPHANEDE DEĞER TESPİTİ

Darphane ve Türkiye Laboratuvarlarında yaklaşık bir ayı bile bulabilecek kadar bir inceleme yapılıyor. Neden? Değerli taşların değeri 1 milyon olarak belirleniyor ama burada Darphane'de ve herhangi bir laboratuvarda bu inceleme yapıldığında aslında bunun değerinin bazen 5 milyon olduğu ortaya çıkabiliyor. İşte bu yüzden de bunun önüne geçebilmek için her gelen ürün Darphane'de laboratuvar incelemesine alınıyor ve değeri doğruysa zaten veriliyor. Ama dediğim gibi bu bazen bir hafta bazen bir aya kadar uzayabiliyor. Onlar da bunun bu şekilde uzamasını istemiyor. Onlar her ne kadar değersiz gibi gösterse de bu laboratuvarda çıkan sonuç gerçek değerini ortaya koymuş oluyor. Aksi takdirde 5 milyonluk olan bir ürünü 1 milyon olarak gösterebiliyorlar. Yani ana sebep bu.

KURYELER VE GİZLİ YÖNTEMLER

İlk olarak Hindistan'da bu taşlar bulunuyor. Öncelikle şunu söyleyeyim; bu operasyon sadece İstanbul sınırlarında ve Türkiye sınırlarında değil. Bugün İstanbul'da emniyeti yöneten bir istihbaratı akıl ve bu istihbaratçı akıl sadece Türkiye sınırlarında değil sınırın dışında da bir yolculuk yapabildiğini bu operasyonda görüyoruz. Hindistan'dan Dubai'de bir yönetici belirleniyor. Bu yöneticiye teslim edildikten sonra burada belli kuryeler var. Bu kuryelerin her biri bunları Türkiye'ye götürmek üzere yolculuğa çıkıyor. Bunların içerisinde kadınlar da var. Turist olarak gitmiş orada gelirken bu taşları üzerinde taşıyorlar. Çünkü bunların normal X-Ray'den geçirdiğinizde görülüyor ama normal kontrol kapısında geçtiğinizde bunu görmüyor.

Olayın perde arkasına A Haber ulaştı

POLİSLER SENARYOYU BOZDU

Bir film senaryosu gibi ama polis bu senaryoyu yırttı, attı. Turist olarak gitti ama Türkiye'ye geldikten sonra başka birileri devreye giriyor. Burada bir yönetici var ve bu yönetici burada bulmuş olduğu Hintli kuryeler var yine aralarında burayla birinci çıkış noktasıyla bağlantılı olan sonra bunları alıyorlar. Bu yönetici bunu alıyor ve kuryelere veriyor oradan da 15. yüzyıldan beri var olan Kapalıçarşı'ya gidiyor. Bakın yapılan bu operasyonda çok büyük isimler gözaltına alındı. Özellikle sadece Kapalıçarşı camiasında değil aslında dünyanın farklı ülkelerinde de bilinen isimlerdi. Onların da tutuklandığını söyleyeyim.

Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı

SADECE PIRLANTA YOK

Bu arada sadece elmas olarak düşünmeyin. İçerisinde çok değerli taşlar var. Yine ziynet eşyası var. Hatta yapılan operasyonda uyuşturucu bile ele geçirildi. 267 kaçak tarihi eser de ele geçirilmiş oldu. Kapalıçarşı operasyonun perde arkasında ise pırlantaların token tekniği ile getiriliyor ve sokuluyor. Dubai'deki yönetici Türkiye'deki ürünü teslim alacak kişiden bir para üzerinden bir seri numarası istiyor. Bu seri numarasının fotoğrafını çekiyor. Dubai'dekine gönderiyor. O da kendi kuryelerinde son verecek olan kişiye diyor ki gittiğinde diyor bu parayı sana gösteren kimse kim olduğunu sorgulamana gerek yok. O kişiye teslim edeceksin diyor. Ve ürün verilen o müşteriye gittiğinde seri numarası üzerinde olduğu parayı müşteri tarafından gösteriliyor ve seri numarası uyuştuğu takdirde karşısındakinin kim olduğuna bakmadan artık onu teslim ediyor.

Soruşturma süresince ele geçirilen kıymetli maden ve takılar piyasaya dediğim gibi yaklaşık 2 milyar ve gözaltına alınarak adli mercilerde sevk edilen 43 kişiydi. Bunların adli kontrolle bırakılanları oldu ama toplamda 30 kişi şu anda cezaevinde. Bir de görüntüler var. Bunlar son kurye. Artık bunlar o Kapalıçarşı'daki kişilere ya teslim etti ya Kapalıçarşı'daki kişi adına alanlar alıyor sonrasında getiriyor.