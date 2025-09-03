Kapalıçarşı'da "taş" gibi operasyon! Perde arkası ortaya çıktı... Hindistan-Dubai-İstanbul hattında "pırlanta" trafiği

İstanbul'da kaçak pırlanta soruşturması kapsamında Kapalıçarşı'da gerçekleştirilen dev operasyonda 2 milyar lirayı aşan değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi.
Kaçak yollarla ülkeye sokulan pırlanta ve mücevherlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 43 şüpheliden 30'u tutuklanırken, operasyon Türkiye tarihinin en büyük kaçak pırlanta baskınlarında biri olarak kayıtlara geçti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, operasyonun perde arkasını aktardı.
NELER YAŞANMIŞTI?
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da kaçak pırlanta soruşturmasında Kapalıçarşı'da 23 işyerine düzenlenen operasyonda 40'ın üzerinde şüpheli gözaltına alınmıştı. Piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirilmişti. Kaçak yollarla ülkeye değerli taş, pırlanta, takı vb. ürünleri getiren, nakleden veya kaçak olduğunu bildiği halde satın alan kişilere yönelik pazartesi günü başka bir operasyon düzenlenmişti.
30 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE
Şüphelilerin sorguları tamamlandı. 30 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin ev hapsi şeklindeki adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verirlirken diğer 8 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli serbest bırakıldı.
TARİHİN EN BÜYÜK PIRLANTA KAÇAKÇILIĞI
Aslında filmleri aratmayacak bir operasyon gerçekleşti ki özellikle de yapılan bu operasyonun Kapalıçarşı'da olması ayrı bir önem taşıyor çünkü 15. yüzyıldan bu yana Kapalıçarşı ticaretin kalbi olarak yer alıyor ve İstanbul'da yapılan bu operasyon tarihin en büyük operasyonlarından biri ki Kapalıçarşı'da hiç böylesine büyük bir operasyon gerçekleşmemişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kritik bir soruşturma başlattı. İstanbul polisi ise dev bir operasyon yaptı. Bir tarafta müthiş bir senaryo çizilmiş ama polis bu senaryoyu yırttı attı desek yanlış olmayacak. Burada özellikle de 2 milyara yakın bir değerli taş ve pırlanta ele geçirildi. Bir yandan da tabii ki bunun bir de vergisi var. Tamamına baktığımızda 2 milyara aşkın bir kaçakçılıktan bahsediyoruz ve yapılan bu operasyonla 30 kişi de tutuklanmış oldu.
HİNDİSTAN'DAN KAPALIÇARŞI'YA
Kaçak pırlantaların çıkış noktası Hindistan. Kıymetli Madenler Borsası'na üye olan şirketler arasında el değiştirme yani kendi aralarında alındığında yüzde 5'lik bir gümrük vergisi oluyor. Ama eğer ki siz dışarıdan birilerine bunu veriyorsanız ya da eğer burada Kıymetli Madenler Borsası'na üye değilseniz İstanbul Ticaret Odası'nda o zaman ne yapıyorsunuz? Yüzde 25'lik bir vergi ödüyorsunuz. Tabii bunlar da kaçakçı olduğuna göre buraya üye olmaları mümkün değil. Ne yapıyorlar? Kaçak yollarla bunları getirmeye çalışıyorlar ve bir de bunlar geldikten sonra bir bekleme süresi oluyor.