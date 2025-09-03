PODCAST CANLI YAYIN

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı: Gürsel Tekin geçici başkan olarak atandı

CHP’nin 38. Olağan İstanbul Kongresi iptal edildi. Özgür Çelik mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin geldi.

Giriş Tarihi:
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı: Gürsel Tekin geçici başkan olarak atandı

İstanbul'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme dün oluşturduğu ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına karar verdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi verdiği kararda, görevde uzaklaştırılan isimlerin yerine ise, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici yönetim görevlendirildi.

Özgür Özel (AA)Özgür Özel (AA)

KARARLAR DURDURULDU

Kararda, 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütü'nce yapılacak İlçe Kongreleri ve İl Kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildi. CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebi ise reddedildi. 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin reddine karar verildi. Kararın itiraz yoluna açık olduğu belirtildi.

Gürsel Tekin (AA)Gürsel Tekin (AA)

''CHP'Yİ CHP'LİLER YÖNETECEK''

CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin atamasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP'yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP'yi CHP'liler yönetecek. Delegeyle, kavgayla işim olmaz. Tarafsız olarak görülmüşüz. Genel Başkanım Özgür Özel ile de, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile de görüşeceğim."

ÖZEL: GÜRSEL TEKİN'İ İHRAÇ ETTİK

CHP lideri Özgür Özel, Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıkladı. Özel, "Tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na verip partiden ihraç ettik. Bu görevi kabul edenleri de ihraç edeceğiz" dedi. Tekin ise "İfademi almadan ihraç edemezsiniz." diye cevap verdi.

Yeni il başkanı Tekin, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla biliniyor.

''VER PARAYI AL DELEGEYİ'' SES KAYDINDA

Hazırlanan iddianamede, CHP'nin 2023 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beykoz İlçesi adına İl Delegesi olan iki kişinin CHP İstanbul İl Kongresi seçiminde Özgür Çelik'e oy verilmesi için para teklifi ihbarından söz edildi.

İddianamede, Çelik'e oy verilmesi için 3 delegeye 150 bin lira teklif edildiği, delegeler az bulup 750 bin lira istedikleri anlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM'e konuştu: "Biz gelmesek 2. Baro'dan heyet gelecek"
CHP'de delege savaşlarında yeni skandal! Önce işe aldılar sonra delege yaptılar
ASSAN soruşturması derinleşiyor! Teknoloji hırsızlıkları dosyaya girdi | MKE'ye 400 bin lira ödemişler
Emekliye 28.500 TL’ye varan promosyon: Bankaların yarışı başladı!
AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı! Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
Gürsel Tekin'in CHP açıklaması tekrar gündem oldu! CHP'li Özel neden ihraç etti? Cevabı arşivden çıktı | "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar
CHP'de İstanbul İl Başkanlığı kavgası! Yeni yönetime seçilen Müjdat Gürbüz'e CHP yandaşı medya ve troller tarafından linç kampanyası
Günlerdir ortada yoktu! Trump "öldü" iddialarının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı: Ölüm haberlerim yanlış ve sahtedir
ABD Başkanı Donald Trump duyurdu | Venezuela bağlantılı gemiye saldırı düzenlendi
İstanbul Kongresi'nin iptali sonrası CHP'den bomba kulis: Özgür Özel istifa edecek! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz Takvim.com.tr'ye konuştu
Son dakika: CHP'nin şaibeli İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik görevden alındı | Yeni il başkanı Gürsel Tekin'den ilk açıklama
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "SDG/YPG bu çağrıdan muaf ve istisna değildir"
Fenerbahçe’den altyapı ve düşük maliyetli transferlerden 95 milyon Euro gelir
CHP İstanbul İl Yönetimini "görevden eden" süreç... Takvim manşet manşet yazdı: Delege tezgahından KİPTAŞ kıyağına!
Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nda! İstanbul kongresinin iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz! İlk bölümü geceye damga vurdu
Başkan Erdoğan'dan Çin dönüşü ABD'nin Filistinlilere vize kararına sert tepki: "Bu sesi kısmak, susturmak mümkün değildir"
Galatasaray'dan bir bomba transfer daha! Victor Osimhen devrede
İlkay Gündoğan Galatasaray için İstanbul'da! İşte kazanacağı ücret
Adaylık operasyonu: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu Batı medyası üzerinden bitirdi! Mansur Yavaş neden rahatsız?