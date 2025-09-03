CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı: Gürsel Tekin geçici başkan olarak atandı

İstanbul'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme dün oluşturduğu ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına karar verdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi verdiği kararda, görevde uzaklaştırılan isimlerin yerine ise, Gürsel Tekin , Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici yönetim görevlendirildi.

KARARLAR DURDURULDU

Kararda, 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütü'nce yapılacak İlçe Kongreleri ve İl Kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildi. CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebi ise reddedildi. 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin reddine karar verildi. Kararın itiraz yoluna açık olduğu belirtildi.

Gürsel Tekin (AA)

''CHP'Yİ CHP'LİLER YÖNETECEK''

CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin atamasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP'yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP'yi CHP'liler yönetecek. Delegeyle, kavgayla işim olmaz. Tarafsız olarak görülmüşüz. Genel Başkanım Özgür Özel ile de, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile de görüşeceğim."

ÖZEL: GÜRSEL TEKİN'İ İHRAÇ ETTİK

CHP lideri Özgür Özel, Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıkladı. Özel, "Tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na verip partiden ihraç ettik. Bu görevi kabul edenleri de ihraç edeceğiz" dedi. Tekin ise "İfademi almadan ihraç edemezsiniz." diye cevap verdi.

Yeni il başkanı Tekin, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla biliniyor.

''VER PARAYI AL DELEGEYİ'' SES KAYDINDA

Hazırlanan iddianamede, CHP'nin 2023 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beykoz İlçesi adına İl Delegesi olan iki kişinin CHP İstanbul İl Kongresi seçiminde Özgür Çelik'e oy verilmesi için para teklifi ihbarından söz edildi.

İddianamede, Çelik'e oy verilmesi için 3 delegeye 150 bin lira teklif edildiği, delegeler az bulup 750 bin lira istedikleri anlatıldı.