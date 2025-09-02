Başkan Erdoğan Şangay Zirvesi’nde önemli mesajlar verdi: Putin’le stratejik ortaklığı güçlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde konuşma yaptı. Ortadoğu'daki zulümlere ve uluslararası düzene değinen Erdoğan, "Uluslararası toplum, çoğu çocuk kadın ve yaşlı 63 binden fazla Gazzelinin katledilmesine, masum yavruların açlıktan kırılmasına engel olamıyorsa hepimiz başımızı elimizin arasına alıp düşünmek mecburiyetindeyiz. Şurası bir gerçek ki bebeklerin, çocukların ve yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz. Mezalim karşısında BM'yi küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ORTAKLIĞIMIZ STRATEJİK ÖNEMDE

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Putin görüşmede Erdoğan'a, "Enerji ortaklığımız stratejik önemde. Rusya, kesinti olmadan Karadeniz üzerinden Türkiye'ye gaz sağlıyor." dedi.

Rus lider, Erdoğan'a Ukrayna krizini çözmedeki katkıları için teşekkür etti ve Türkiye'nin diplomasi konusundaki özel rolünün gelecekte rağbet görmeye devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan ise Putin'e, "En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz." dedi ve "Güvene dayalı samimi bir ilişkimiz var." diye ekledi.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret, turizm, yatırımlar ve enerji gibi başlıklarda geçmişten gelen iş birliği ruhunun sürdüğünü ifade etti.

Putin'le görüşmede Türk ve Rus heyetleri işbirliği ve stratejik ortaklığı teyit ettiler.

Putin'le bir araya gelen Erdoğan, onu Türkiye'ye davet etti.

İLK GÖRÜŞME ALİYEV

Başkan Erdoğan, dün ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı bildirildi. Başkan ayrıca Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecine katkıda bulunmaya devam edeceğini kaydetti.

SONRA PAŞİNYAN'LA...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev'in ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye- Ermenistan ilişkileri ele alındı. Erdoğan, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyetini ve Türkiye-Ermenistan işbirliğini artırmanın değerlendirildiğini belirtti.

PEZEŞKİYAN'LA BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı. Görüşmede Türkiye tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.