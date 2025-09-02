Adalet Bakanı Tunç'tan CHP'li Özel'e sert tepki

PODCAST CANLI YAYIN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, "İhbarlar sonucunda soruşturmalar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargıyı etkileyecek beyanlardan kaçınması gerekiyor." dedi. CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet skandalını hatırlatan Tunç, "Baklava kutularından paraların çıktığını herkes gördü. O görüntü çıkmasaydı ona da siyasi soruşturma diyeceklerdi." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi.

CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, "İhbarlar sonucunda soruşturmalar devam ediyor." dedi.

Bakan Tunç'un açıklamaları:

Burada tek bir kişi karar vermiyor. Burada yargı mekanizması ile yürüyen süreçler var. Elbette kişilerin savunma hakkı var. Bu siyasi soruşturmadır demek yanlıştır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargıyı etkileyecek beyanlardan kaçınması gerekiyor. İddianame yazım süreçleri devam ediyor. Soruşturmalar devam ederken suçüstü yapılan belediyeler oldu.

Baklava kutusundan 110 bin avro rüşvet çıktı



GÖRÜNTÜ ÇIKMASAYDI MANAVGAT'TAKİ OPERASYONA DA SİYASİ DİYECEKTİ

Baklava kutularından paraların çıktığını herkes gördü. O görüntü çıkmasaydı ona da siyasi soruşturma diyeceklerdi.

Özel eczası hukukçu olsa bu ayrımı yapabilirdi.

