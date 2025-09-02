PODCAST CANLI YAYIN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan CHP'li Özel'e sert tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, "İhbarlar sonucunda soruşturmalar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargıyı etkileyecek beyanlardan kaçınması gerekiyor." dedi. CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet skandalını hatırlatan Tunç, "Baklava kutularından paraların çıktığını herkes gördü. O görüntü çıkmasaydı ona da siyasi soruşturma diyeceklerdi." ifadelerini kullandı.

