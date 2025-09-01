PODCAST CANLI YAYIN

‘Katliamı durdurun’ filosu yola çıktı!

Barcelona'dan Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemeleri, aktivistler ve ünlülerle birlikte İsrail'in Filistin topraklarına uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan bir filo dün yola çıktı.

Giriş Tarihi:
‘Katliamı durdurun’ filosu yola çıktı!

Barcelona'dan Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemeleri, aktivistler ve ünlülerle birlikte İsrail'in Filistin topraklarına uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan bir filo dün yola çıktı. Küresel Sumud Filosu yiyecek, su ve ilaç taşıyor. Binlerce destekçi Barcelona iskelesine akın etti, bazıları kefiye takmış ve "Filistin'e Özgürlük!" ve "İsrail'i boykot edin!" sloganları atıyordu. İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de katıldığı filoda aktörler Susan Sarandon ve Liam Cunningham'ın yanı sıra Barcelona eski Belediye Başkanı Ada Colau gibi politikacılar ve gazeteciler bulunuyor.


İspanya'dan hareket eden filoyu İsrail'in nasıl karşılayacağı bilinmiyor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan ŞİÖ marjında kritik temaslar! Önce Çin sonra Pakistan... Şi Cinping de "Daha adil bir dünya" dedi
Afganistan'da deprem! 250'den fazla kişi öldü
Gözleri Karadeniz
ŞİÖ'nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
Annelere erken emeklilik müjdesi...
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: 200 bin TL'lik soruya cesur yanıt!
Kartal Akdeniz'de dev darbe! Alanyaspor - Beşiktaş: 2-0 | MAÇ SONUCU
ASSAN Group sahibi ve yöneticisi tutuklandı! FETÖ’cülerle irtibat, casusluk sevk yazısında: Gürcan Okumuş'un telefonunda ne var?
Galatasaray 1 numara transferini hala sonuçlandıramadı! Şampiyonlar Ligi listelerinin verilmesine 1 gün kaldı
Karadeniz'de kazanan yok! Trabzonspor - Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Çin'de! ŞİÖ'nün şeref konuğu... Zirve oturumuna hitap edecek
Oh be Mourinho yokmuş! Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 1-3 | MAÇ SONUCU
Barrack'ın "PKK" tornistanı! ABD ağız değiştirdi YPG Suriye'de yüksek sesle "özerklik" istedi... Kılıç kınından çıkar mı?
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul'da! "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette yeni detaylar! 15 yaşındaki sevgilisini katletmişti: Kampüse "Düğüne geldim" diyerek girmiş
Başkan Erdoğan'dan Çin medyasından People’s Daily’e makale! Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulmalı
Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit mi edildi? Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan peş peşe açıklama
İzmir'in 8 ilçesinde 32 saatlik su kesintisi! Vatandaşlar çeşmelere koştu uzun kuyruklar oluştu
Denizli 4 gündür yanıyor! Ormanda başladı Aydın'a sıçradı!
Emekli promosyonlarının 35 bin TL olması bekleniyor...