‘Katliamı durdurun’ filosu yola çıktı!

Barcelona'dan Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemeleri, aktivistler ve ünlülerle birlikte İsrail'in Filistin topraklarına uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan bir filo dün yola çıktı. Küresel Sumud Filosu yiyecek, su ve ilaç taşıyor. Binlerce destekçi Barcelona iskelesine akın etti, bazıları kefiye takmış ve "Filistin'e Özgürlük!" ve "İsrail'i boykot edin!" sloganları atıyordu. İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de katıldığı filoda aktörler Susan Sarandon ve Liam Cunningham'ın yanı sıra Barcelona eski Belediye Başkanı Ada Colau gibi politikacılar ve gazeteciler bulunuyor.



İspanya'dan hareket eden filoyu İsrail'in nasıl karşılayacağı bilinmiyor