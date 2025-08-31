İlaçlar sonu oldu!

PODCAST CANLI YAYIN

ABD'de hayatını kaybeden 19 yaşındaki Defne Akçakayalıoğlu'nun, belindeki ağrılar için kullandığı ilaçlar nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi. Genç kız, İstanbul’da toprağa verildi.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Zeynep-Hasan Akçakayalıoğlu çiftinin 19 yaşındaki kızları Defne, ABD'nin Miami şehrinde yatağında hareketsiz bulunmuştu. Defne'nin ağır ilaçlar kullandığı iddia edildi.

Defne, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dün Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Defne Akçakayalıoğlu'nun belinde iki yıldır golf oynamaktan kaynaklı stres kırığı olduğu, son dönemde ağrıları çok artınca anne-babasının New York'ta kontrole götürdüğü belirtildi. Geçtiğimiz salı günü ameliyatı olduğu, ancak Şikago Üniversitesi'nde öğrenim gören ve bir aydır Miami'de staj yapan Defne Akçakayalıoğlu'nun stajını tamamlamak istediği için ameliyatı erteleyip ailesiyle Miami'ye döndüğü kaydedildi.

Doktoru ağrıları için Defne Akçakayalıoğlu'na ağır bir ilaç verdiği, genç kızın uyuyamadığı için onun üzerine bir de uyku ilacı aldığı öne sürüldü. Genç kızın da bu nedenle hayatını kaybettiği düşünülüyor.

