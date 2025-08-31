Av yasağı sona eriyor! Balıkçılar bu gece "vira bismillah" diyecek

Ordulu balıkçılar dualarla mavi sulara uğurlandı.

Törende konuşan Vali Muammer Erol, tüm balıkçılara kazasız ve bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Balıkçıların sezon açılana kadar tekne ve ağ bakımlarını yaptığını ifade eden Erol, "Bu emek ve gayretin karşılığının alınması için tüm balıkçılarımıza dua ediyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise yeni av sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunarak, belediye olarak balıkçıları her yönden desteklediklerini söyledi.

Sadece hamsiye değil diğer deniz ürünlerine de ağırlık verilmesini isteyen Güler, tüm balıkçıların bol ve bereketli bir sezon geçirmeleri dileğinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay da balıkçılara bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.