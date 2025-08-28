İstanbul’da DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi: Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakayı ele verdi

İstanbul 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir kişinin de aralarında olduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Belirlenen adreslerde yapılan baskınlarda, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir kişiyle birlikte 9 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon gerçekleştirilen adreslerde aramalar yapıldı (DHA)

SİLAH VE PARALARA EL KONDU

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 12 bin 500 dolar, 118 bin lira, 2 bin euro, 17 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda DEAŞ'la irtibatlı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Tacikistan'ın talebi üzerine kırmızı bültenle İnterpol tarafından aranan şüpheli L.Y'nin de aralarında bulunduğu 9 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.