İstanbul’da DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi: Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakayı ele verdi

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan L.Y.’nin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para, altın ve dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir kişinin de aralarında olduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu (DHA)İstanbul'da DEAŞ operasyonu (DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen zanlıların adres ve kimliklerini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi.

İNTERPOL TARAFINDAN ARANIYORDU

Belirlenen adreslerde yapılan baskınlarda, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir kişiyle birlikte 9 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon gerçekleştirilen adreslerde aramalar yapıldı (DHA)Operasyon gerçekleştirilen adreslerde aramalar yapıldı (DHA)

SİLAH VE PARALARA EL KONDU

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 12 bin 500 dolar, 118 bin lira, 2 bin euro, 17 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda DEAŞ'la irtibatlı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Tacikistan'ın talebi üzerine kırmızı bültenle İnterpol tarafından aranan şüpheli L.Y'nin de aralarında bulunduğu 9 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

